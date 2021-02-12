Сняты ограничения на движение грузовиков в 10 областях, в Волынской и Львовской еще действуют – "Укравтодор"

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") сняло ограничения в движении крупногабаритных транспортных средств в Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ривненской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Черниговской, Винницкой и Киевской областях.

Как сообщается на странице "Укравтодора" в Facebook, по состоянию на 06:00 12 февраля остаются в силе ограничения движения для грузовиков на дорогах в Волынской и Львовской областях.

В Волынской области, в частности, ограничения действуют на Т-18-02 /М-07/ - Маюничи - Великая Осница - Красноволье - Колки - /Р-14/ - Копылье – Рожище – Торчин – Шклинь - /Н-17/ на участке пгт. Торчин - с. Шклинь; Т-03-02 Пища – Шацк – Любомль - Владимир-Волынский – Павловка – Горохов – Берестечко – Козин – /М-06/ на участке г. Владимир-Волынский - с. Павловка; Т-03-05 /Т-03-02/ - Шацк - Волица - Припять - Любохини - /Т-03-08/, на участке с. Павловка - пгт. Локачи; Т-03-03 Луцк - Радомышль - Демидовка – Дубно.

Во Львовской области с 03:20 пятницы введено ограничение движения для крупногабаритного транспорта на дорогах: М-06 Киев - Чоп, км 500 - км 567 и М-09 Тернополь - Львов - Рава-Русская, км 59 - км 113.

"Укравтодор" также отмечает, что с начала циклона больше всего снега выпало во Львовской (до 90 см), Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Ривненской, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской областях (15-20 см). Дождь - в Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Полтавской и Харьковской областях при температуре 0+9°С. Состояние покрытия на автодорогах госзначения в областях, где последние сутки выпадал снег местами заснеженное, в других областях - мокрое. На всех перевальных участках дорог небольшой снег.

Для обеспечения проезда по дорогам госзначения работают 1618 единиц техники (в дежурном режиме 493 единицы) и 1957 сотрудников.