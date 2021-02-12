Лунный Новый год встречают в Китае

Жители Китая встречают лунный Новый год и уходят на выходные до 17 февраля.

Обычно китайцы проводят праздник в кругу семьи. Но в этом году власти призвали жителей не путешествовать из-за пандемии, и в целом праздничных мероприятий планируется мало. По предварительным данным министерства коммерции, праздники "на месте" проведут в 36 китайских городах.

Местные департаменты культуры и туризма, музеи и компании продвигают различные варианты культурного отдыха в интернете. Так, провинция Шэньси на выходных предлагает отправиться в "цифровые путешествия", а платформа подкастов Ximalaya запустила акцию под названием "С любовью проведи Новый год на месте" и предложила пользователям послушать 10 тыс. бесплатных аудиокниг.

На этом фоне китайцы все больше и больше покупают в интернете. С января объем розничной интернет-торговли превысил 700 млрд юаней (около $108 млрд). Кроме новогодних товаров особенно высоким спросом пользуются машины, бытовая техника и электроника. Так, в январе объем продаж автомобилей вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30%, а мобильных телефонов - на 93%.