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08:36 12.02.2021

Сильные снегопады в Украине продлятся до вечера субботы

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Сильные снегопады в Украине продлятся до вечера субботы

Сильные снегопады в Украине продлятся до вечера субботы, а тем временем во Львовской области выпало до 90 сантиметров снега.

Как сообщает пресс-служба "Укравтодора", по состоянию на утро 12 февраля осадки усилились практически по всей территории Украины с интенсивным накоплением снега в западных, северных, центральных областях, в отдельных регионах с выпадением дождя.

С начала действия циклона больше всего снега выпало во Львовской (до 90 см), Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской областях (15-20см).

Дождь в Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Полтавской и Харьковской областях при температуре 0 + 9°С.

Температура воздуха в центральных, северных и западных областях 3-10 ° С на юго-востоке +5 +7°С.

Состояние покрытия на дорогах государственного значения в областях, где последние сутки выпадал снег местами заснеженное, в остальных областей - мокрое

На всех перевалочных участках дорог небольшой снег. Покрытие дорог местами заснеженное. Температура воздуха -9-18°С. 

Теги: #непогода #прогноз #украина
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