События

08:22 12.02.2021

В Украине за сутки 4 773 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 7 211 человек

1 мин читать
В Украине за сутки 4 773 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 7 211 человек

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 4 773 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели – 7 211 человек, умерло 116 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"4 773 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 12 февраля 2021 года. В частности, заболели 326 детей и 212 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировали – 2 тыс. человек, летальных случаев – 116, выздоровели – 7 211 человек", - написал Степанов на своей странице в Фейсбук в пятницу утром.

Днем ранее, 11 февраля сообщалось о 5 039 новых случаев инфицирования COVID-19, 10 февраля было 3 409 новых случаев, 9 февраля зафиксированы 2 656 новых случаев, 8 февраля сообщалось о 2 141 новом случае инфицирования COVID-19, 7 февраля было 3 370 новых случаев заболевания, 6 февраля сообщалось в 4 310 новых случаях коронавирусной болезни, 5 февраля зафиксированы 4 923 новых случая COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 1 262 867 человека, 24 174 человек - умерли, выздоровели – 1 106 155 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (592), Львовской (373), Киев (348), Закарпатской (314), Винницкой (307) и Днепропетровской (297) областях. 

Теги: #статистика #коронавирус #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:42 12.02.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 107,7 млн, число жертв достигло 2,36 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 107,7 млн, число жертв достигло 2,36 млн

08:36 12.02.2021
Сильные снегопады в Украине продлятся до вечера субботы

Сильные снегопады в Украине продлятся до вечера субботы

08:04 12.02.2021
Стратегические предприятия "Укроборонпрома" трансформируют в новый оборонный холдинг "Оборонные системы Украины"

Стратегические предприятия "Укроборонпрома" трансформируют в новый оборонный холдинг "Оборонные системы Украины"

07:30 12.02.2021
Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, погибли два украинских бойца

Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, погибли два украинских бойца

07:19 12.02.2021
Вследствие непогоды остаются обесточенными 86 населенных пунктов в шести областях Украины

Вследствие непогоды остаются обесточенными 86 населенных пунктов в шести областях Украины

05:53 12.02.2021
Венедиктова рассказала о завершении кадровой перезагрузки органов прокуратуры

Венедиктова рассказала о завершении кадровой перезагрузки органов прокуратуры

02:42 12.02.2021
Офис генпрокурора и Европейское бюро по борьбе с мошенничеством заключили соглашение для углубленного сотрудничества

Офис генпрокурора и Европейское бюро по борьбе с мошенничеством заключили соглашение для углубленного сотрудничества

01:53 12.02.2021
В Минздраве заявили, что также будут вакцинировать переболевших COVID-19

В Минздраве заявили, что также будут вакцинировать переболевших COVID-19

01:40 12.02.2021
США смогут вакцинировать 300 млн американцев к концу июля

США смогут вакцинировать 300 млн американцев к концу июля

01:38 12.02.2021
Ляшко: В Украине есть разработанная программа по восстановлению фармацевтического производства вакцин

Ляшко: В Украине есть разработанная программа по восстановлению фармацевтического производства вакцин

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, погибли два украинских бойца

На Донбассе в четверг погиб еще один боец ВСУ

Зеленский: Наши каналы мы не закрывали, мы закрыли чужие

ЕС подпишет с Украиной Соглашение об открытом небе сразу после того, как будет зафиксировано, что Великобритания больше не является подписантом - Боррель

Боррель: украинцам нужна эффективная судебная система

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве ожидается усиление снегопада и сильный ветер в течение пятницы - КГГА

Лунный Новый год встречают в Китае

Белорусской оппозиционерке Колесниковой предъявили обвинения в заговоре и создании экстремистского формирования

На Кубе успешно проходят клинические испытания вакцин от COVID-19 собственного производства

Черногория одобрила импорт российской вакцины "Спутник V"

Демократы в Сенате США завершили представление аргументов в пользу импичмента Трампу, очередь переходит к адвокатам экс-президента

AliExpress обязался привести свою торговлю в Европе в соответствие с правами потребителей ЕС

На Донбассе в четверг погиб еще один боец ВСУ

Шмыгаль рассчитывает, что в 2021 году завершится пересмотр соглашения об ассоциации Украина-ЕС

В Киеве ожидается усиление снегопада и сильный ветер в течение пятницы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА