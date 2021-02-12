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07:30 12.02.2021

Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, погибли два украинских бойца

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Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, погибли два украинских бойца

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, погибли два украинских бойца, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 11 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение…и от полученных ранений скончался. Вблизи Новомихайловки враг открывал огонь из крупнокалиберного пулемета. В результате обстрела один из защитников Украины погиб", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Отмечается, что недалеко от населенного пункта Зайцево наемники осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из снайперского оружия.

Неподалеку Водяного на Приазовье  враг открывал огонь в сторону украинских позиций из ручного противотанкового гранатомета. А в районе населенного пункта Авдеевка произвел несколько выстрелов из подствольного гранатомета.

Также вблизи Луганского наемники вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

На прицельные обстрелы наемников украинские защитники оказывали адекватный ответ, а о фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

"С начала текущих суток, 12 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - подытожили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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