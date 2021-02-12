Вследствие непогоды остаются обесточенными 86 населенных пунктов в шести областях Украины

Из-за сложных погодных условий на утро пятницы, 12 февраля, остаются обесточенными 86 населенных пунктов в шести областях Украины, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По состоянию на 07:00 12 февраля в результате сложных погодных условий из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 86 населенных пунктов в 6 областях, а именно: Львовская - 38, Одесская - 15, Сумская - 15, Киевская - 7, Черновицкая - 7 и Закарпатская – 4", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.