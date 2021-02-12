На Кубе успешно проходят клинические испытания вакцин от COVID-19 собственного производства

На объектах кубинского холдинга БиоКубаФарма (BioCubaFarma) начались испытания двух из четырех разрабатываемых в стране вакцин от COVID-19 - "Соберана-02" и CIGB-66, сообщает кубинское телевидение.

Директор Института вакцин "Финли" Висенте Бенкомо сообщил в телеэфире, что клинические испытания идут хорошо, уже изготовлено 150 тыс. доз вакцины "Соберана-02", и вскоре, предположительно в марте, начнется третья, заключительная фаза испытаний, как этой вакцины, так и CIGB-66. В случае благоприятного исхода испытаний для широкого использования "Соберана-02" может стать доступной в апреле.

Куба пока проводит лишь клинические испытания, массовая вакцинация пока не начата, однако ожидается, что большинство из 11 млн жителей острова можно будет вакцинировать до конца 2021 года.

С начала эпидемии COVID-19 на Кубе было выявлено более 35,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, 253 человека скончались, 30,7 тыс. пациентов переболели и выздоровели.