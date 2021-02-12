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05:53 12.02.2021

Венедиктова рассказала о завершении кадровой перезагрузки органов прокуратуры

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Венедиктова рассказала о завершении кадровой перезагрузки органов прокуратуры

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала о начатом в 2019 году процессе реформирования органов прокуратуры, в частности о завершении кадровой перезагрузки, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Мы закончили аттестацию прокуроров на тех же правилах и при поддержке международных партнеров, с которыми начинали эту процедуру. Из более 11 тыс. прокуроров, принявших в ней участие, 7 157 - успешно преодолели все этапы. Актуально наполнение системы новыми кадрами - преимущественно юристами, которые до сих пор не работали в прокуратуре. Конкурсный отбор будет происходить на уровне окружных прокуратур, который станет стартовым для тех, кто хочет работать в институте. Кроме этого, мы планируем изменения в законодательство, которые откроют возможность брать на работу также выпускников ВНЗ", - рассказала Венедиктова на седьмом заседании Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе в четверг.

Генпрокурор отметила, что в приоритете реформы – антикоррупционное направление, противодействие военным преступлениям и преступлениям в военной сфере, защита экологии, борьба с киберпреступностью и домашним насилием.

Венедиктова сообщила, что продолжается подготовка системы оценки качества работы прокуроров по объективным критериям и разработка стандартов их деятельности. Также повысит эффективность работы также внедрение электронного уголовного производства.

"Мы стремимся создать прокуратуру европейского образца, во внутренних процедурах функционирования которой учтено лучшие международные практики, стандарты и рекомендации", - отметила она.

Генпрокурор подчеркнула, что важным евроинтеграционным маркером является также развитие антикоррупционных органов Украины.

"Одним из ключевых приоритетов и событием этого года является избрание Конкурсной комиссией руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры в прозрачный и транспарентный способ. Мы надеемся, что с новым главой САП будет действенным, независимым органом с высоким общественным доверием", - заявила генпрокурор.

Вместе с тем, генпрокурор добавила, что в 2020 году украинская прокуратура впервые в истории получила стратегию развития, являющейся дорожной картой для кадрового и институционального усовершенствования органа. Кроме того, по ее словам, сейчас идет работа над развитием уголовной юстиции и органов правопорядка.

Теги: #прокуратура #венедиктова #украина #реформирование
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