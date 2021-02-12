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05:51 12.02.2021

Черногория одобрила импорт российской вакцины "Спутник V"

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Черногория одобрила импорт российской вакцины "Спутник V"

Институт лекарств и медицинских средств Черногории в четверг одобрил ввоз в страну российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", сообщает черногорский медиахолдинг "Вести".

По его данным, первая партия вакцины поступит в страну на будущей неделе.

Накануне сотрудник Первого Московского государственного медицинского университета им. Сеченова Сергей Болевич сообщил в эфире телеканала "Вести ТВ", что в страну "первоначально поступят 5-15 тыс. доз вакцины, а затем еще 50 тыс."

"Я полагаю, что большинство жителей Черногории будут вакцинированы "Спутником V", - подчеркнул Болевич.

Согласно данным статистического портала Worldometers, с начала эпидемии COVID-19 в Черногориибыло выявлено 66,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, 861 пациент скончался, 57,9 тыс. человек переболели COVID-19 и выздоровели.

Теги: #черногория #спутник #одобрение
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