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03:49 12.02.2021

Демократы в Сенате США завершили представление аргументов в пользу импичмента Трампу, очередь переходит к адвокатам экс-президента

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Демократы в Сенате США завершили представление аргументов в пользу импичмента Трампу, очередь переходит к адвокатам экс-президента

Менеджеры по импичменту Палаты представителей Конгресса США завершили свою аргументацию против Дональда Трампа в четверг, призвав Сенат осудить бывшего президента за подстрекательство к нападению на Капитолий 6 января.

Демократы использовали свой последний день аргументации, чтобы показать, что нападавшие на здание Конгресса действовали по указанию Трампа. Они также сосредоточились на заявлениях экс-президента о том, что его поведение было "совершенно уместным", и предупредили о том, что подобное может повториться.

"Отсутствие раскаяния у президента Трампа показывает, что он, несомненно, причинит вред в будущем, если ему это будет позволено. Я не боюсь, что Дональд Трамп снова будет баллотироваться через четыре года. Я боюсь, что он снова примет участие в выборах и проиграет, поэтому может сделать это снова", - сказал член Палаты представителей, демократ Тед Лью.

Ведущий менеджер по импичменту Джейми Раскин призвал сенаторов осудить Трампа, предупреждая об исторических последствиях его оправдания.

"Если вы не считаете это серьезным преступлением и проступком сегодня, вы установили новый ужасный стандарт для президентских проступков в Соединенных Штатах Америки", - сказал Раскин.

Республиканцы в Сенате в основном высоко оценили презентацию менеджеров-демократов.

Тем не менее ожидается, что не более пяти или шести республиканцев в Сенате проголосуют за осуждение бывшего президента, который по-прежнему обладает огромной властью над своей партией. Это намного меньше, чем 17 голосов республиканцев, необходимых для вынесения обвинительного приговора.

Большинство республиканцев в Сенате все еще считает, что сам процесс импичмента в отношении экс-президента является неконституционным.

"Я должен похвалить менеджеров импичмента только с точки зрения подготовки их презентации. Я думаю, что это было превосходно. Я не со всем согласен. Но я думаю, что они установили довольно высокий стандарт", - приводит слова сенатор-республиканца Джон Корнина телеканал CNN.

"Самое большое беспокойство у меня вызывает идея импичмента бывшего чиновника без явного разрешения в Конституции и то, что это похоже на месть политическим оппонентам", - добавил он.

В пятницу представление аргументов начнет команда защиты Трампа. Согласно утвержденной процедуре слушаний по импичменту, у них также есть 16 часов. Однако бывший советник Трампа Джейсон Миллер сообщил в своем твиттере, что защита Трампа начнет и завершит свое выступление в пятницу. Таким образом, они не используют все часы, которыми они располагают.

Как ожидается, они сосредоточат свою защиту на двух центральных аргументах: во-первых, Конгресс не имеет права объявлять импичмент президенту, который больше не находится на своем посту. А во-вторых, что призывы Трампа к своим сторонникам защищены Первой поправкой Конституции о свободе слова.

Кроме того, отмечают СМИ, они заявят, что демократы своей презентацией прославляли насилие и представят видео, в которых лидеры демократов используют призывы, схожие с призывами Трампа.

После выступлений групп обвинения и защиты, состоится заседание, на котором сенаторы смогут задать вопросы. У сенаторов будет на это четыре часа.

Кроме того, остается возможность вызова свидетелей. Ранее менеджеры по импичменту Палаты представителей пригласили Трампа дать показания под присягой, но его адвокаты отклонили это предложение. Пока неизвестно попытаются ли они вызвать других свидетелей.

Если обе стороны договорятся не вызывать свидетелей, то есть шанс, что процесс по импичменту Трампу закончится к началу следующей недели.

Американские СМИ отмечают, что данный процесс должен быть более быстрым в отличие от проводимых ранее. Так, например, в предыдущем процессе по импичменту Трампу каждая сторона получила по 24 часа для предоставления своих доводов.

Процесс в Сенате начался почти через пять недель после штурма Капитолия 6 января.

Тогда сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована. Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.

Теги: #сша #импичмент #трамп #сенат
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