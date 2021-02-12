Офис генпрокурора и Европейское бюро по борьбе с мошенничеством заключили соглашение для углубленного сотрудничества

Офис генерального прокурора и Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) подписали соглашение об административном сотрудничестве, направленном на защиту финансовых интересов Евросоюза от мошенничества и других незаконных действий.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, соглашение было подписано в Брюсселе (Бельгия) генеральным прокурором Ириной Венедиктовой и генеральным директором OLAF Вилле Итала в контексте Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Этот документ является основанием для совместной работы двух органов в борьбе с мошенничеством и другой незаконной деятельностью против финансовых интересов ЕС.

"Соглашение о сотрудничестве свидетельствует о решимости как Офиса генерального прокурора, так и OLAF продолжать совместную борьбу с мошенничеством со средствами ЕС. Я уверена, что Офис генерального прокурора и OLAF будут работать эффективно и в конструктивном духе", - заявила Венедиктова.

"OLAF и Офис генерального прокурора уже работали вместе в прошлом и эта новая договоренность является четким свидетельством готовности обеих сторон продолжать и углублять обмен информацией. Я уверен, что это приведет ко многим успешным результатам сотрудничества в ближайшие годы", - отметил в свою очередь Итала.

В пресс-службе отметили, что соглашение дает возможность обеспечить более эффективный и быстрый обмен информацией между Офисом генпрокурора и OLAF, придерживаясь соответствующих правил конфиденциальности и защиты данных.

Миссия OLAF заключается в выявлении, расследовании и пресечении мошенничества со средствами ЕС. OLAF выполняет свою миссию путем:

- проведения независимых расследований по фактам мошенничества и коррупции, связанных со средствами ЕС, с целью обеспечения использования всех средств налогоплательщиков ЕС в проектах, которые позволят создать рабочие места и способствовать росту в Европе;

- содействия укреплению доверия граждан к институтам ЕС путем расследования серьезных нарушений со стороны персонала ЕС и членов институтов ЕС;

- разработки обоснованной политики ЕС по борьбе с мошенничеством.

В своей независимой следственной функции OLAF может расследовать дела, связанные с мошенничеством, коррупцией и другими правонарушениями, затрагивающими финансовые интересы ЕС относительно: - всех расходов ЕС (основным категориям расходов является Структурные фонды, фонды развития аграрной политики и сельских районов, прямые расходы и внешняя помощь); - некоторых сфер доходов ЕС, преимущественно таможенных сборов; - подозрений в серьезных нарушениях со стороны персонала ЕС и членов институтов ЕС.