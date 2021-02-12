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01:53 12.02.2021

В Минздраве заявили, что также будут вакцинировать переболевших COVID-19

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В Минздраве заявили, что также будут вакцинировать переболевших COVID-19

 Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что прививки от коронавируса намерены делать и тем, кто уже переболел COVID-19, но им предложат на полгода отсрочить вакцинацию.

По словам Ляшко, Минздрав переутвердил рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике, как и кого вакцинировать против COVID-19.

"Человеку, который переболел COVID-19, может быть рекомендовано передвинуть прививку на 6 месяцев, но если у него есть желание, и он попал в приоритетные группы, перенесенная болезнь не является противопоказанием к вакцинации", - сказал главсанврач в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг.

Ляшко подчеркнул, что вакцинация будет бесплатная и добровольная. Вместе с тем, по его словам, прививки не будут делать беременным женщинам, поскольку мало данных о том, как они переносят введение препарата.

Он также отметил, что тестирование перед вакцинацией делать не будут. 

Теги: #вакцинация #украина #минздрав #коронавирус
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