Ляшко: В Украине есть разработанная программа по восстановлению фармацевтического производства вакцин

В Украине есть разработанная программа по восстановлению фармацевтического производства вакцин, сейчас она находится на утверждении, сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Лицензионное производство. Сегодня есть программа правительства, которая находится на утверждении о восстановлении фармацевтического производства в Украине. 100 миллионов в бюджете предусмотрено на биокластер "Биобезопасность", который предусматривает восстановление собственного производства вакцин, в частности, методом локализации", - пояснил Ляшко в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

По его словам, это сложный процесс и, в частности, для производства мРНК-вакцины методом локализации и синтеза в Украине нет мощностей.