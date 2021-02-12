События

01:38 12.02.2021

Ляшко: В Украине есть разработанная программа по восстановлению фармацевтического производства вакцин

1 мин читать
Ляшко: В Украине есть разработанная программа по восстановлению фармацевтического производства вакцин

В Украине есть разработанная программа по восстановлению фармацевтического производства вакцин, сейчас она находится на утверждении, сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Лицензионное производство. Сегодня есть программа правительства, которая находится на утверждении о восстановлении фармацевтического производства в Украине. 100 миллионов в бюджете предусмотрено на биокластер "Биобезопасность", который предусматривает восстановление собственного производства вакцин, в частности, методом локализации", - пояснил Ляшко в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

            По его словам, это сложный процесс и, в частности, для производства мРНК-вакцины методом локализации и синтеза в Украине нет мощностей.

Теги: #вакцины #украина #минздрав #производство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:53 12.02.2021
В Минздраве заявили, что также будут вакцинировать переболевших COVID-19

В Минздраве заявили, что также будут вакцинировать переболевших COVID-19

00:40 12.02.2021
На Донбассе в четверг погиб еще один боец ВСУ

На Донбассе в четверг погиб еще один боец ВСУ

23:41 11.02.2021
Шмыгаль рассчитывает, что в 2021 году завершится пересмотр соглашения об ассоциации Украина-ЕС

Шмыгаль рассчитывает, что в 2021 году завершится пересмотр соглашения об ассоциации Украина-ЕС

22:41 11.02.2021
В Киеве ожидается усиление снегопада и сильный ветер в течение пятницы

В Киеве ожидается усиление снегопада и сильный ветер в течение пятницы

22:25 11.02.2021
Украина получит вакцину AstraZeneca уже на следующей неделе

Украина получит вакцину AstraZeneca уже на следующей неделе

21:53 11.02.2021
Украина не позволит сорвать режим тишины на Донбассе несмотря ни на что

Украина не позволит сорвать режим тишины на Донбассе несмотря ни на что

21:37 11.02.2021
Исполнение Минских соглашений должно осуществляться всеми сторонами по четкому графику и в конкретные сроки, считает Зеленский

Исполнение Минских соглашений должно осуществляться всеми сторонами по четкому графику и в конкретные сроки, считает Зеленский

20:16 11.02.2021
ЕС подпишет с Украиной Соглашение об открытом небе сразу после того, как будет зафиксировано, что Великобритания больше не является подписантом - Боррель

ЕС подпишет с Украиной Соглашение об открытом небе сразу после того, как будет зафиксировано, что Великобритания больше не является подписантом - Боррель

20:05 11.02.2021
Боррель: украинцам нужна эффективная судебная система

Боррель: украинцам нужна эффективная судебная система

14:29 11.02.2021
ЕС поддержит вакцинацию от COVID-19 в Украине проектом на EUR40 млн для 6 стран Восточного партнерства

ЕС поддержит вакцинацию от COVID-19 в Украине проектом на EUR40 млн для 6 стран Восточного партнерства

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе в четверг погиб еще один боец ВСУ

Зеленский: Наши каналы мы не закрывали, мы закрыли чужие

ЕС подпишет с Украиной Соглашение об открытом небе сразу после того, как будет зафиксировано, что Великобритания больше не является подписантом - Боррель

Боррель: украинцам нужна эффективная судебная система

Верховный суд 15 марта рассмотрит иск по обжалованию санкций в отношении телеканалов

ПОСЛЕДНЕЕ

США смогут вакцинировать 300 млн американцев к концу июля

Кравчук рассказал СБ ООН о практических шагах Украины для урегулирования конфликта на Донбассе и противодействии со стороны РФ

Байден надеется, что дело об импичменте Трампу изменит отношение республиканцев к экс-президенту

Зеленский вместе с послами Франции, Германии, США, Канады, Великобритании и Швеции побывал рядом с линией соприкосновения на Донбассе

Зеленский: Наши каналы мы не закрывали, мы закрыли чужие

Украина получит 117 тыс. доз вакцины в рамках инициативы COVAX, подтвердил еврокомиссар Вархеи

В "Батькивщине" считают справедливой критику Украины в Европарламенте

"Метинвест" еще не определился по поводу покупки ДМК "ИСД" – заявление

В ЕС указали на важность проведения судебной реформы в Украине

Упоминание независимости НБУ в резолюции Европарламента коррелирует с политикой Зеленского - советник президента

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА