События

23:41 11.02.2021

Шмыгаль рассчитывает, что в 2021 году завершится пересмотр соглашения об ассоциации Украина-ЕС

2 мин читать
Шмыгаль рассчитывает, что в 2021 году завершится пересмотр соглашения об ассоциации Украина-ЕС

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает, что в 2021 году удастся пересмотреть Соглашение об ассоциации Украины и Европейского союза в кратчайшие сроки.

"Сегодня мы начали процесс пересмотра Соглашения об ассоциации и согласовали дальнейшие шаги. Мы также предоставили Европейскому Союзу предложения о начале новых направлений сотрудничества в рамках Соглашения, и ЕС подтвердил готовность расширять сотрудничество. Работа над обновлением Соглашения продлится в течение года, и мы надеемся подписать все необходимые изменения в кратчайшие сроки", - написал Шмыгаль на своей странице в Фейсбуке.

Также он отметил, что Европейский союз в 2021 году выделит 40 млн евро на вакцинацию для стран восточного партнерства, в частности для Украины.

"ЕС в течение этого года выделит 40 млн евро для стран восточного партнерства, в частности для Украины, на проведение процесса вакцинации. Кроме того, Европейская Комиссия поможет Польше перепродать Украине 1,2 млн доз вакцин AstraZeneca на бесприбыльной основе", - сообщил премьер.

По словам Шмыгаля, состоялся первый диалог между Украиной и ЕС в направлении реализации Европейского зеленого курса. "Это является четким сигналом того, что у нас есть общее видение возможностей и вызовов в рамках зеленого энергетического перехода и достижения климатической нейтральности", - отметил он.

Кроме того, Украина и ЕС планируют расширить зону свободной торговли и уже дали старт диалога по обновлению соответствующих параметров. "Рассчитываем на существенный прогресс в этом году в приближении к так называемому "промышленному безвизу" и взаимному признанию электронных доверительных услуг", - подчеркнул премьер.

Шмыгаль также сообщил,  что Украина выполнила все необходимые условия для подписания соглашения об общем с Евросоюзом авиационном пространстве, которое будет иметь позитивные последствия для рынка авиаперевозок как Украины, так и Евросоюза.

 

Теги: #соглашение #евросоюз #украина #ассоциация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:41 11.02.2021
В Киеве ожидается усиление снегопада и сильный ветер в течение пятницы

В Киеве ожидается усиление снегопада и сильный ветер в течение пятницы

22:25 11.02.2021
Украина получит вакцину AstraZeneca уже на следующей неделе

Украина получит вакцину AstraZeneca уже на следующей неделе

21:53 11.02.2021
Украина не позволит сорвать режим тишины на Донбассе несмотря ни на что

Украина не позволит сорвать режим тишины на Донбассе несмотря ни на что

21:37 11.02.2021
Исполнение Минских соглашений должно осуществляться всеми сторонами по четкому графику и в конкретные сроки, считает Зеленский

Исполнение Минских соглашений должно осуществляться всеми сторонами по четкому графику и в конкретные сроки, считает Зеленский

20:38 11.02.2021
Изменять Соглашение об ассоциации Украины с ЕС необходимости нет - еврокомиссар Вархеи

Изменять Соглашение об ассоциации Украины с ЕС необходимости нет - еврокомиссар Вархеи

20:16 11.02.2021
ЕС подпишет с Украиной Соглашение об открытом небе сразу после того, как будет зафиксировано, что Великобритания больше не является подписантом - Боррель

ЕС подпишет с Украиной Соглашение об открытом небе сразу после того, как будет зафиксировано, что Великобритания больше не является подписантом - Боррель

20:05 11.02.2021
Боррель: украинцам нужна эффективная судебная система

Боррель: украинцам нужна эффективная судебная система

16:51 11.02.2021
Украина договорилась о расширении действия соглашения Interbus на регулярные пассажирские автобусные перевозки

Украина договорилась о расширении действия соглашения Interbus на регулярные пассажирские автобусные перевозки

14:29 11.02.2021
ЕС поддержит вакцинацию от COVID-19 в Украине проектом на EUR40 млн для 6 стран Восточного партнерства

ЕС поддержит вакцинацию от COVID-19 в Украине проектом на EUR40 млн для 6 стран Восточного партнерства

14:08 11.02.2021
Европарламент считает украинский рынок э/э неконкурентоспособным по стандартам ЕС

Европарламент считает украинский рынок э/э неконкурентоспособным по стандартам ЕС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: Наши каналы мы не закрывали, мы закрыли чужие

ЕС подпишет с Украиной Соглашение об открытом небе сразу после того, как будет зафиксировано, что Великобритания больше не является подписантом - Боррель

Боррель: украинцам нужна эффективная судебная система

Верховный суд 15 марта рассмотрит иск по обжалованию санкций в отношении телеканалов

"Укравтодор" снял ограничения на движение грузовиков во Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях

ПОСЛЕДНЕЕ

Кравчук рассказал СБ ООН о практических шагах Украины для урегулирования конфликта на Донбассе и противодействии со стороны РФ

Байден надеется, что дело об импичменте Трампу изменит отношение республиканцев к экс-президенту

Зеленский вместе с послами Франции, Германии, США, Канады, Великобритании и Швеции побывал рядом с линией соприкосновения на Донбассе

Зеленский: Наши каналы мы не закрывали, мы закрыли чужие

Украина получит 117 тыс. доз вакцины в рамках инициативы COVAX, подтвердил еврокомиссар Вархеи

В "Батькивщине" считают справедливой критику Украины в Европарламенте

"Метинвест" еще не определился по поводу покупки ДМК "ИСД" – заявление

В ЕС указали на важность проведения судебной реформы в Украине

Упоминание независимости НБУ в резолюции Европарламента коррелирует с политикой Зеленского - советник президента

Президент Молдовы настаивает на кандидатуре премьера, отклоненной парламентом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА