Шмыгаль рассчитывает, что в 2021 году завершится пересмотр соглашения об ассоциации Украина-ЕС

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает, что в 2021 году удастся пересмотреть Соглашение об ассоциации Украины и Европейского союза в кратчайшие сроки.

"Сегодня мы начали процесс пересмотра Соглашения об ассоциации и согласовали дальнейшие шаги. Мы также предоставили Европейскому Союзу предложения о начале новых направлений сотрудничества в рамках Соглашения, и ЕС подтвердил готовность расширять сотрудничество. Работа над обновлением Соглашения продлится в течение года, и мы надеемся подписать все необходимые изменения в кратчайшие сроки", - написал Шмыгаль на своей странице в Фейсбуке.

Также он отметил, что Европейский союз в 2021 году выделит 40 млн евро на вакцинацию для стран восточного партнерства, в частности для Украины.

"ЕС в течение этого года выделит 40 млн евро для стран восточного партнерства, в частности для Украины, на проведение процесса вакцинации. Кроме того, Европейская Комиссия поможет Польше перепродать Украине 1,2 млн доз вакцин AstraZeneca на бесприбыльной основе", - сообщил премьер.

По словам Шмыгаля, состоялся первый диалог между Украиной и ЕС в направлении реализации Европейского зеленого курса. "Это является четким сигналом того, что у нас есть общее видение возможностей и вызовов в рамках зеленого энергетического перехода и достижения климатической нейтральности", - отметил он.

Кроме того, Украина и ЕС планируют расширить зону свободной торговли и уже дали старт диалога по обновлению соответствующих параметров. "Рассчитываем на существенный прогресс в этом году в приближении к так называемому "промышленному безвизу" и взаимному признанию электронных доверительных услуг", - подчеркнул премьер.

Шмыгаль также сообщил, что Украина выполнила все необходимые условия для подписания соглашения об общем с Евросоюзом авиационном пространстве, которое будет иметь позитивные последствия для рынка авиаперевозок как Украины, так и Евросоюза.