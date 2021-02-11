События

22:41 11.02.2021

В Киеве ожидается усиление снегопада и сильный ветер в течение пятницы

1 мин читать
В Киеве ожидается усиление снегопада и сильный ветер в течение пятницы

В Киеве в ночь на пятницу и в течение всего дня ожидается усиление снегопада, который закончится к вечеру субботы, а также ожидается сильный ветер и гололедицп, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"На ночь прогнозируют усиление осадков. Мощный снег возможен также в течение пятницы. Завершится снегопад вечером субботы. 12 февраля синоптики прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах снежные заносы, гололед, ночью значений снег", - сказано в сообщении.

В КГГА рекомендуют не использовать собственные авто и не парковаться на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах.

Также в ведомстве подчеркнули, что будут эвакуировать автомобили, мешающие расчищать дороги города от снега.

Кроме того, в пресс-службе обнародовали сайт интерактивной карты, по которой можно наблюдать за движением снегоуборочной техники: https://clean.kyivcity.gov.ua/.

 

Теги: #киев #усиление #непогода #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:25 11.02.2021
Украина получит вакцину AstraZeneca уже на следующей неделе

Украина получит вакцину AstraZeneca уже на следующей неделе

21:53 11.02.2021
Украина не позволит сорвать режим тишины на Донбассе несмотря ни на что

Украина не позволит сорвать режим тишины на Донбассе несмотря ни на что

21:37 11.02.2021
Исполнение Минских соглашений должно осуществляться всеми сторонами по четкому графику и в конкретные сроки, считает Зеленский

Исполнение Минских соглашений должно осуществляться всеми сторонами по четкому графику и в конкретные сроки, считает Зеленский

20:16 11.02.2021
ЕС подпишет с Украиной Соглашение об открытом небе сразу после того, как будет зафиксировано, что Великобритания больше не является подписантом - Боррель

ЕС подпишет с Украиной Соглашение об открытом небе сразу после того, как будет зафиксировано, что Великобритания больше не является подписантом - Боррель

20:05 11.02.2021
Боррель: украинцам нужна эффективная судебная система

Боррель: украинцам нужна эффективная судебная система

17:13 11.02.2021
На Куреневке прорвало канализационный коллектор, на дороге провал, движение ограничено

На Куреневке прорвало канализационный коллектор, на дороге провал, движение ограничено

14:29 11.02.2021
ЕС поддержит вакцинацию от COVID-19 в Украине проектом на EUR40 млн для 6 стран Восточного партнерства

ЕС поддержит вакцинацию от COVID-19 в Украине проектом на EUR40 млн для 6 стран Восточного партнерства

14:08 11.02.2021
Европарламент считает украинский рынок э/э неконкурентоспособным по стандартам ЕС

Европарламент считает украинский рынок э/э неконкурентоспособным по стандартам ЕС

13:50 11.02.2021
ЕП обеспокоен ростом количества госпредприятий в Украине и проволочками с приватизацией

ЕП обеспокоен ростом количества госпредприятий в Украине и проволочками с приватизацией

13:43 11.02.2021
Украина ожидает от заседания Совета ассоциации Украина-ЕС начала диалога по обновлению торговой части Соглашения – Жовква

Украина ожидает от заседания Совета ассоциации Украина-ЕС начала диалога по обновлению торговой части Соглашения – Жовква

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: Наши каналы мы не закрывали, мы закрыли чужие

ЕС подпишет с Украиной Соглашение об открытом небе сразу после того, как будет зафиксировано, что Великобритания больше не является подписантом - Боррель

Боррель: украинцам нужна эффективная судебная система

Верховный суд 15 марта рассмотрит иск по обжалованию санкций в отношении телеканалов

"Укравтодор" снял ограничения на движение грузовиков во Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях

ПОСЛЕДНЕЕ

Кравчук рассказал СБ ООН о практических шагах Украины для урегулирования конфликта на Донбассе и противодействии со стороны РФ

Байден надеется, что дело об импичменте Трампу изменит отношение республиканцев к экс-президенту

Зеленский вместе с послами Франции, Германии, США, Канады, Великобритании и Швеции побывал рядом с линией соприкосновения на Донбассе

Зеленский: Наши каналы мы не закрывали, мы закрыли чужие

Украина получит 117 тыс. доз вакцины в рамках инициативы COVAX, подтвердил еврокомиссар Вархеи

В "Батькивщине" считают справедливой критику Украины в Европарламенте

"Метинвест" еще не определился по поводу покупки ДМК "ИСД" – заявление

В ЕС указали на важность проведения судебной реформы в Украине

Упоминание независимости НБУ в резолюции Европарламента коррелирует с политикой Зеленского - советник президента

Президент Молдовы настаивает на кандидатуре премьера, отклоненной парламентом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА