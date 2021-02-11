В Киеве ожидается усиление снегопада и сильный ветер в течение пятницы

В Киеве в ночь на пятницу и в течение всего дня ожидается усиление снегопада, который закончится к вечеру субботы, а также ожидается сильный ветер и гололедицп, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"На ночь прогнозируют усиление осадков. Мощный снег возможен также в течение пятницы. Завершится снегопад вечером субботы. 12 февраля синоптики прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах снежные заносы, гололед, ночью значений снег", - сказано в сообщении.

В КГГА рекомендуют не использовать собственные авто и не парковаться на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах.

Также в ведомстве подчеркнули, что будут эвакуировать автомобили, мешающие расчищать дороги города от снега.

Кроме того, в пресс-службе обнародовали сайт интерактивной карты, по которой можно наблюдать за движением снегоуборочной техники: https://clean.kyivcity.gov.ua/.