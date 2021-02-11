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22:25 11.02.2021

Украина получит вакцину AstraZeneca уже на следующей неделе

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Украина получит вакцину AstraZeneca уже на следующей неделе

В Украину уже на следующей неделе может прибыть вакцина разработки AstraZeneca, сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Ждем вакцину Pfizer. Возможно, первой будет вакцина AstraZeneca. Два продукта мы получим на следующей неделе. Есть вопросы по вакцине Pfizer, которую мы получаем в рамках инициативы Covax, которая бесплатно поступает в Украину", - сказал Ляшко в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

Он отметил, что сейчас идут бюрократические процессы.

Ляшко подчеркнул, что в Украине вакцины будут использоваться после их регистрации.

По словам главсанврача, Украина согласовала контракт на поставку 12 миллионов доз вакцин разработки AstraZeneca и Novavax. Препараты будут доставлены из Индии, где их производят на мощностях Serum Institute.

Также, в рамках механизма COVAX Украина в первом полугодии должна получить от 2,2 до 3,7 миллиона доз вакцины AstraZeneca.

Теги: #прибытие #вакцина #украина #минздрав
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