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21:37 11.02.2021

Исполнение Минских соглашений должно осуществляться всеми сторонами по четкому графику и в конкретные сроки, считает Зеленский

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Исполнение Минских соглашений должно осуществляться всеми сторонами по четкому графику и в конкретные сроки, считает Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что исполнение Минских соглашений должно осуществляться всеми сторонами по четкому графику и в конкретные сроки, сообщила пресс-служба Офиса президента.

"К "Минску" мое отношение очень простое: его нужно разобрать на детали, прописать все шаги, привязать их к датам и выполнять. Мы за такой формат. Именно это мы и сделали, - цитирует пресс-служба слова Зеленского во время брифинга во время поездки в Донецкую область.

По словам президента, политические советники лидеров "Нормандской четверки" работали над подготовкой соответствующего документа с конкретными датами и временными рамками выполнения Минских соглашений.

"Сейчас последняя версия документа отправлена всем сторонам. Мы ожидаем, что стороны в ближайшее время акцептуют этот документ, и тогда будет возможность приблизить встречу "Нормандской четверки", - добавил Зеленский.

Также глава государства отметил, что Украина соблюдает все соглашения, достигнутые при его участии во время встречи лидеров стран Нормандского формата в декабре 2019 года в Париже.

"Возвращены люди, были разведения, разминирования некоторого количества участков. Но и не было много чего сделано", - отметил он.

Теги: #зеленский #украина #минские_соглашения
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