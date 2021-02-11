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20:57 11.02.2021

Байден надеется, что дело об импичменте Трампу изменит отношение республиканцев к экс-президенту

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Байден надеется, что дело об импичменте Трампу изменит отношение республиканцев к экс-президенту

Президент США Джо Байден в четверг выразил надежду, что аргументы демократов-менеджеров импичмента экс-президента Дональда Трампа повлияют на тех республиканцев, кто до сих пор выступал против процесса над Трампом.

"Моя надежда на то, что у некоторых может поменяться точка зрения", - цитируют западные СМИ слова Байдена, сказанные журналистам в Белом доме.

В то же время президент повторил, что не смотрит вживую слушания в Сенате по делу об импичменте.

"Я сконцентрирован на моей работе... на обещаниях, которые я давал", - сказал Байден.

"И мы все знаем, что мы должны продолжать с этим", - добавил президент в отношении процесса импичмента.

В январе большинство членов Палаты представителей США одобрило резолюцию об объявлении импичмента Трампу, после чего этот вопрос перешел на рассмотрение Сената - верхней палаты Конгресса.

Между тем, шансов на то, что Сенат в феврале поддержит решение палаты представителей объявить Трампу импичмент, невысоки, поскольку для этого потребуется согласие двух третей сенаторов.

Процесс в Сенате начался почти через пять недель после штурма Капитолия 6 января.

Тогда сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована. Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.

Перед штурмом Капитолия Трамп обратился к демонстрантам, собравшимся в Вашингтоне. Он тогда вновь заявил, что не признает поражения на выборах: по его мнению, Байден победил лишь благодаря масштабным махинациям на избирательных участках в ряде штатов. Также он призвал сторонников не прекращать борьбу и донести до конгрессменов свое негодование. Позже демократы в конгрессе интерпретировали эти высказывания как подстрекательство к штурму Капитолия. Трамп, со своей стороны, напрямую не призывал демонстрантов к насилию, а когда начались беспорядки - просил их разойтись по домам. Однако и такое поведение не устроило политических оппонентов бывшего президента, заявивших, что тот недостаточно решительно осудил действия участников беспорядков и не принял достаточных мер для восстановления контроля над ситуацией в районе Капитолия.

Теги: #сша #трамп #мнение #байден
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