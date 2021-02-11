Зеленский вместе с послами Франции, Германии, США, Канады, Великобритании и Швеции побывал рядом с линией соприкосновения на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с послами западных стран - партнеров Украины побывал в четверг на передовых позициях в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Как сообщает пресс-служба главы государства, президент Украины и дипломаты ознакомились с текущей ситуацией в зоне проведения ООС, условиями службы и проживания военнослужащих.

Вместе с Зеленским передовую посетили послы Франции в Украине Этьен де Понсен, Германии Анка Фельдгузен, Великобритании Мелинда Симмонс, Канады Лариса Галадза, Швеции Тобиас Тиберг, временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин

«Очень важно, чтобы послы дружественных и партнерских стран видели собственными глазами, что происходит на Донбассе и какие последствия вызвала война. Западные дипломаты должны получить из первых уст правдивую информацию о том, как Украина выполняет взятые на себя обязательства по установлению режима прекращения огня, которого не придерживается противоположная сторона », - подчеркнул Зеленский.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что Зеленский стремится лично донести до военных важность режима прекращения огня и их сверхважной роли в его сохранении, несмотря на провокации со стороны противника.

«Безопасность безопасностью, но это наши люди, и они должны чувствовать, что президент приходит к ним. Это для них важно, потому что они воюют за нас, за страну. Если президент говорит о том, что он за режим прекращения огня, то он сам показывает своим приездом, что для него это важно », - подчеркнул Ермак.

Он напомнил, что глава государства уже проехал почти 60% линии соприкосновения.

Ермак отметил важность сигнала от послов Франции и Германии - стран, которые участвуют в нормандском формате, а также от послов Канады, Соединенных Штатов, Великобритании, Швеции, что Украины придерживается установленного режима прекращения огня.

«Сохранение режима прекращения огня является наиболее важным. Любые переговоры дальше невозможно вести, когда убивают наших людей. Важно, что убивают специальные группы снайперов, которые не являются в постоянной дислокации. То есть это провокация, очень хорошо организована. Это профессиональные убийцы, именно для этого сюда приезжают », - отметил руководитель Офиса президента.