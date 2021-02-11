Зеленский: Наши каналы мы не закрывали, мы закрыли чужие

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что решением Совета национальной безопасности и обороны страны наложены санкции на телеканалы, которые финансируются с временно оккупированной территории и из государства-агрессора.

«Наши телеканалы не закрывали. Мы закрывали чужие», - заявил глава государства на пресс-брифинге во время рабочей поездки на Донбасс в ответ на вопрос, будут ли закрывать телеканал «НАШ ».

На уточнение, подпишет ли президент закон о коллаборантах, инициированный фракцией партии «Европейская солидарность», если он будет проголосован в парламенте, Зеленский ответил: «В этой партии была возможность закрыть каналы, которые финансируются деньгами с временно оккупированной территории и из Российской Федерации, еще в 2018 году. Они этого не сделали. Поэтому, мне кажется, любые подобные законодательные потуги есть только потугами, потому что любой лидер должен делать серьезные шаги, а не просто говорить ».