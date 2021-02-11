В "Батькивщине" считают справедливой критику Украины в Европарламенте

В депутатской фракции "Батькивщина" считают справедливыми критику Европейского парламента и рекомендации о необходимости завершения в Украине начатых реформ, в частности в сферах верховенства права, надлежащего управления и борьбы с коррупцией.

"У меня такое ощущение, что Европарламент, возможно, лучше, чем наши политики знают и ориентируются в ситуации по многим вопросам, которые касаются (в Украине - ИФ) и свободы слова, и прав человека, и выполнения соглашения об ассоциации. То есть все предостережение, которые есть (в докладе Европарламента о выполнении Соглашения об ассоциации, - ИФ), они соответствуют действительности. Единственно ясно, что на этом фоне все происходящее на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, должно быть ключевым и с чего должна начинаться резолюция Европейского парламента. А так, все, что касается оценок, я думаю, что они достаточно справедливы", - отметил заместитель главы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Вместе с тем он подчеркнул, что украинской власти необходимо обратить внимание буквально на каждый пункт рекомендаций Европарламента - и касательно борьбы с коррупцией, и относительно выполнения реформ, в частности судебной.

"Думаю, это как раз и приблизило бы нас и к стандартам Европейского Союза, и к стандартам НАТО", - объяснил политик.