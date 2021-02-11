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20:17 11.02.2021

Украина получит 117 тыс. доз вакцины в рамках инициативы COVAX, подтвердил еврокомиссар Вархеи

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Украина получит 117 тыс. доз вакцины в рамках инициативы COVAX, подтвердил еврокомиссар Вархеи

В рамках инициативы COVAX Украина получит 117 тыс. доз вакцины от Covid-19, сообщил комиссар Евросоюза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Вархеи.

"У меня есть хорошие новости относительно вакцины. Мы счастливы сообщить, что, кажется, инициатива COVAX с нашей помощью сможет предоставить Украине 117 тыс. вакцин Pfizer, Biontech. Мы также рассматриваем дополнительные вакцины от компании AstraZeneca. Также мы рассматриваем другие способы помочь Украине в дальнейшем получении вакцин в рамках механизма распределения вакцин, который мы создаем с нашими государствами-членами", - сказал Вархеи на пресс-конференции после седьмого заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе в четверг.

Он также проинформировал о запуске дополнительного проекта ЕС вместе с Всемирной организацией здравоохранения на сумму 40 млн евро. По его словам, этот проект направлен на предоставление поддержки странам Восточного партнерства, включая Украину, в организации кампании по вакцинации, а именно создании инфраструктуры для вакцинации.

Теги: #ес #вакцина #covax
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