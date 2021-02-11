ЕС подпишет с Украиной Соглашение об открытом небе сразу после того, как будет зафиксировано, что Великобритания больше не является подписантом - Боррель

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель уверен, что Соглашение об открытом небе будет подписано сразу после того, как будет документально зафиксирован тот факт, что Великобритания больше не является подписантом этого документа.

Об этом он сказал в четверг в Брюсселе по окончания заседания Совета ассоциации Украина-ЕС.

"Я могу вас заверить, что ЕС остается приверженным договоренностям подписать это соглашение (о совместном авиационном пространстве (открытом небе) как можно скорее. Что это значит? (Это значит, что Соглашение будет подписано) когда оно будет обновлено, чтобы отразить тот факт, что Великобритания больше не будет подписантом этого соглашения", - уверен Боррель.