"Метинвест" еще не определился по поводу покупки ДМК "ИСД" – заявление

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний "Метинвест" еще не приняла окончательного решения о покупке целостного имущественного комплекса (ЦИК) ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК, Каменское Днепропетровской обл.), входящего в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" ("ИСД").

"Разрешение АМКУ не означает приобретение комбината, а только дает право принять участие в торгах за его активы. Принимая во внимание значительный простой завода, его остановку в 2017 году и, как следствие, достаточно плохое техническое состояние, "Метинвест" еще не принял окончательного решения об участии в конкурсе на покупку активов ДМК", - говорится в ответе группы на запрос агентству "Интерфакс-Украина" в четверг вечером.

"Метинвест" напомнил, что ДМК уже около двух лет проходит процедуру банкротства, а с октября 2020 года находится в стадии санации, который предусмотрено удовлетворение требований кредиторов путем продажи активов комбината на торгах, взыскания дебиторской задолженности и продажи непрофильных активов.

В ответе подчеркивается, что "Метинвест" является лишь одним не самым крупным из 230 кредиторов ДМК, которые большинством голосов поддержали план санации.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в четверг объявил о начале рассмотрения дела об опосредованном приобретении группой "Метинвест" ЦИК ДМК. Ранее, 28 января этого года, АМКУ предоставил разрешение на приобретение ЦИК "ДМК" крупной компании по торговле металлами и металлическими рудами ООО "Оптимал Трейд" (Киев), которой акционеры ЧАО "Донецксталь"-металлургический завод" в сентябре 2020 года переуступили права требования задолженности ДМК на 8,175 млрд грн.

Хозсуд Днепропетровской области открыл производство по делу о банкротстве ДМК в мае 2019 года. Тогда кредиторы заявили о требованиях к ДМК на сумму около 130 млрд грн, в том числе требования ООО "Оптимал Трейд" составляли 20,9 млрд грн, ООО "Метинвест Холдинг" – 20,7 млрд грн.

Бенефициаром зарегистрированного в сентябре 2017 года торговца металлами и металлическими рудами "Оптимал Трейд" с выручкой 17,3 млрд грн в 2019 году в госреестре указан Олег Семенов из Херсона, который владеет ею через кипрскую Nerselia Holding Ltd.

ДМК специализируется на производстве чугуна, стали, проката и товаров народного потребления.

Предприятие контролирует корпорация "ИСД", основанная в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат на НКТ, над которым утрачен контроль с конца 2017 года, а также ДМК и меткомбинат ISD-Dunaferr (Венгрия). ISD-Huta Czestochowa (Польша) находится в процессе банкротства и ИСД утратил контроль над предприятием.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".