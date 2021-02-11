В ЕС указали на важность проведения судебной реформы в Украине

Евросоюз приветствует прогресс Украины в реформах, но необходимо провести еще значительную работу в этом плане, в частности, судебную реформу, сообщил комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Вархеи.

"Существенная часть встречи сегодня была посвящена реформам и их имплементации. Мы видим, что правительство Украины продолжает предпринимать ряд очень важных шагов по всем направлениям. Несмотря на это, надо сделать еще значительную работу. Это очень приветствуется, но нам надо видеть дальнейший прогресс. Это включает, в частности, необходимость судебной реформы. Мы готовы помочь, и продолжаем помогать Украине в этом отношении", - сказал он на пресс-конференции после седьмого заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе в четверг.

Вархеи подчеркнул, что наиболее важными направлениями реформирования для Украины являются установление верховенства права и судебная реформа, борьба с коррупцией и экономические реформы.