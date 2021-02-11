Боррель: украинцам нужна эффективная судебная система

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель уверен, что без независимой судебной системы нельзя построить эффективное демократическое государство, равно как и бороться с коррупцией, о чем просил украинский народ.

«Реформа в сфере юстиции - это мать всех реформ. Вы не можете притворяться, что у вас есть верховенство права, права человека, все, что вы хотите, без независимой и эффективной системы юстиции. Это – основа демократического государства. Разделение власти и независимая юстиция. Без этого трудно бороться с коррупцией», - сказал он в четверг в Брюсселе по окончании заседания Совета ассоциации Украина-ЕС.

По его словам, «с этой сточки зрения мы говорили с премьер-министром (Денисом Шмыгалем- ИФ) о решении Конституционного суда». «Совершенно очевидно, что есть важные причины работать для того, чтобы построить независимую и эффективную судебную систему. Это фундаментальный элемент хорошо функционирующей демократии. Это самый важный инструмент против коррупции, и это не условие, которое мы, ЕС, кладем на стол. Это то, что нужно и о чем просили украинский народ. Даже если бы ЕС и не существовал, это должно быть важной целью для украинского сообщества – построить независимую и эффективную судебную систему. Я знаю, как это трудно, но это нужно», - добавил Боррель.