Президент Молдовы настаивает на кандидатуре премьера, отклоненной парламентом

Президент Молдовы Майя Санду повторно выдвинула на пост премьер-министра кандидатуру Натальи Гаврилицы, ранее отклоненную парламентом страны.

"Учитывая все обстоятельства, я приняла решение выдвинуть кандидатом на пост премьер-министра Наталью Гаврилицу, поручив ей сформировать правительство и программу деятельности кабинета министров", - сказала Санду на брифинге в четверг вечером, после консультаций со всеми парламентскими фракциями.

Она подчеркнула, что не может согласиться с мнением сформированного в четверг парламентского большинства Партии социалистов и партии "Шор", которые предложили президенту выдвинуть на пост премьера кандидатуру бывшего министра финансов Марианны Дурлештяну.

"Я получила соглашение о создании парламентского большинства в составе 54 депутатов. В этом списке есть депутаты, которых похищали, держали в заложниках. Есть резонные предположения, что на них оказывалось внешнее давление. Кроме того, среди этих депутатов есть участники кражи миллиарда долларов из банковской системы, есть те, кто по несколько раз меняли партии в результате коррупционных действий. Я не могу согласиться с таким предложением и выдвигаю кандидатуру Натальи Гаврилицы на пост премьер-министра", - подчеркнула Санду.

Между тем ранее в четверг парламент единогласно проголосовал против утверждения нового правительства во главе с Натальей Гаврилица. Кандидат заявила, что она этого и добивалась - пришла в парламент не для вотума доверия, а для того, чтобы "сделать шаг к досрочным выборам".

Сразу после этого Партия социалистов, партия "Шор" и трое независимых депутатов заявили о создании парламентского большинства в количестве 54 (из 101) депутатов. Они предложили президенту кандидатуру Марианны Дурлештяну на пост премьер-министра.

Согласно законодательству, глава государства обязан выдвинуть кандидатуру премьера в случае, если ее предлагает официально оформленное парламентское большинство в количестве не менее 51 депутата. Однако в Конституции не предусмотрены санкции против президента в случае его несогласия с позицией парламентского большинства.