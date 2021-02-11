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19:33 11.02.2021

Верховный суд 15 марта рассмотрит иск по обжалованию санкций в отношении телеканалов

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Верховный суд 15 марта рассмотрит иск по обжалованию санкций в отношении телеканалов

Кассационный административный суд Верховного суда открыл производство по одному из исков по обжалованию указа президента Украины Владимира Зеленского о применении санкций в отношении трех телеканалов.

Как сообщили в четверг вечером в Верховном суде, КАС назначил дело к рассмотрению на 15 марта 12.00.

"Суд установил, что в обосновании исковых требований истец указывает на нарушение его права на получение информации от информационных программ, которые транслируют телеканалы "112 Украина", "NewsOne", "ZIK" и другие, перечисленные в приложениях к спорному решения, поскольку его доступ к них заблокирован. Истец считает, что потеря доступа к указанным телеканалам является нарушением его прав, что предусмотрено статьями 8 и 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. С учетом положений ч. 2 ст. 266 и ч. 5 ст. 262 КАС Украины суд пришел к выводу о необходимости проверки нарушения указанных прав истца в судебном заседании", - говорится в определении КАС.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет об иске харьковского юриста, члена "Чугуевской правозащитной группы" Романа Лихачева.

Это третий иск, поданный в Верховный суд в связи с введением санкций в отношении указанных телеканалов.

Ранее Верховный суд определился с двумя исками граждан, которые оспаривают указ президента о введении в действие решения СНБО, согласно которому были применены санкции в отношении трех телеканалов: в рассмотрении одного отказано, по второму дано время на устранение недочетов.

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов – "112 Украина", Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком.

Согласно решению, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам "Ариадна ТВ", "Новый формат ТВ", "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания "112 ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "Новости 24 часа", "Новые коммуникации".

Теги: #телеканалы #верховный_суд #санкции #обжалование
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