ГБР сообщило первые подозрения по делу о взрывах военных складов в Сватово

Следователи Государственного бюро расследований 8 и 10 февраля сообщили о подозрении двум военнослужащим Вооруженных сил Украины за непринятие мер по сохранению вверенного им военного имущества в связи с пожаром, произошедшим 29 октября 2015г в г.Сватово (Луганской обл.) на полевых складах сил АТО, где хранилось около 3 тыс. тонн боеприпасов.

"По данным следствия, в 2015 году двое командиров реактивных артиллерийских батарей допустили расположение техники вблизи полевого артиллерийского склада боеприпасов близ г.Сватово Луганской области с грубыми нарушениями руководящих военных документов", - сообщает пресс-служба ГБР в четверг.

В дальнейшем, в результате возникшего пожара на складе РАО из-за диверсии неустановленных лиц, часть ненадлежащим образом размещенной военной техники была уничтожена попаданием боеприпасов, сдетонировавших из-за пожара.

В результате были сорваны мероприятия по обеспечению постоянной боевой готовности подчиненных подразделений, а государству причинен ущерб на сумму более 15 млн грн.

Также в результате взрывов боеприпасов погибли 3 военнослужащих и 1 гражданский человек, была уничтожена техника, а также проводилась эвакуация местных жителей.

"Таким образом, лица подозреваются в небрежном отношении к военной службе в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 УК Украины). В случае доказательства вины им грозит лишение свободы на срок до 7 лет. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.

В Бюро добавили, что следователями ГБР предпринимают исчерпывающие меры по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к наступлению негативных последствий, связанных с потерями военного имущества при взрывах на полевом складе в Сватово.