Апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в "пьяном" ДТП, в результате которого погибли два человека

Харьковский апелляционный суд отказался изменить меру пресечения подозреваемому в аварии, в результате которой в октябре прошлого года погибли два человека.

"Апелляционную жалобу защиты оставили без удовлетворения. Определение следственного судьи оставили без изменений - содержание под стражей", - сообщили в пресс-службе Харьковского апелляционного суда.

Адвокат подозреваемого просил суд изменить меру пресечения его подзащитному на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета или установить залог.

Прокурор и представитель потерпевших возражали против удовлетворения апелляционной жалобы.

Как сообщалось, утром 21 октября 2020 года в районе развилки автодорог Киев-Харьков-Довжанский и Харьков-Белгород в результате лобового столкновения автомобилей ЗАЗ и Toyota погибли 41-летний подполковник службы гражданской защиты Дмитрий Азаренков и его 15-летняя дочь, ехавшие в ЗАЗе. 19-летний водитель иномарки и его 21-летний пассажир не пострадали. По предварительным данным, оба они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Водителю Toyota было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Киевский райсуд Харькова избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. После продления сроков досудебного расследования, мера пресечения также продлевалась.