События

18:55 11.02.2021

Во Львове из-за снега обвалилась крыша мебельного магазина

1 мин читать
Во Львове из-за снега обвалилась крыша мебельного магазина

Во Львове из-за большого количества выпавшего снега провалилась крыша мебельного магазина, сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы Украины по ЧС во Львовской области.

"Никто не пострадал, обвалилось крыло и стена магазина от большого количества снега", – сообщили в пресс-службе.

По данным ГСЧС, инцидент произошел в четверг днем на улице Луганской,6, где размещен ряд мебельных магазинов. ГСЧС не сообщает, в каком именно магазине произошел обвал.

Площадь обвала – около 300 кв.м. Магазин построен из сэндвич-панелей.

Как сообщалось, во Львовской области объявлено штормовое предупреждение в связи с обильными снегопадами. Синоптики предупреждают об угрозах схода лавин.

По данным Львовского горсовета, за последние 4 дня в городе выпало 169% от месячной нормы осадков.

Согласно прогнозам синоптиков, сложные погодные условия сохранятся в ближайшие дни.

Теги: #львов #снег #обвал #магазин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:03 11.02.2021
Полиция задержала двух человек, подозреваемых в осквернении памятника Бандере во Львове

Полиция задержала двух человек, подозреваемых в осквернении памятника Бандере во Львове

14:24 11.02.2021
В Виннице мужчина угрожал взорвать взрывчатку в магазине сладостей

В Виннице мужчина угрожал взорвать взрывчатку в магазине сладостей

18:13 10.02.2021
Госкомиссия ТЭБ и ЧС поручила ведомствам обеспечить оперативную расчистку снега

Госкомиссия ТЭБ и ЧС поручила ведомствам обеспечить оперативную расчистку снега

13:13 10.02.2021
Германия бьет температурные и "снежные" рекорды

Германия бьет температурные и "снежные" рекорды

11:59 10.02.2021
Центр Львова остался без воды из-за аварии

Центр Львова остался без воды из-за аварии

11:09 10.02.2021
Движение транспорта на Волыни ограничено из-за непогоды, сняты ограничения для грузовиков на дорогах к Киеву в 5 областях

Движение транспорта на Волыни ограничено из-за непогоды, сняты ограничения для грузовиков на дорогах к Киеву в 5 областях

10:29 10.02.2021
На Волыни спасатели отбуксировали из сугроба школьный автобус с детьми

На Волыни спасатели отбуксировали из сугроба школьный автобус с детьми

17:01 09.02.2021
В четверг и пятницу на Киев вновь обрушатся снегопады и метели

В четверг и пятницу на Киев вновь обрушатся снегопады и метели

06:59 09.02.2021
В Киеве продолжается расчистка дорог от снега

В Киеве продолжается расчистка дорог от снега

04:29 07.02.2021
Во Львове следователи открыли уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений полицейским

Во Львове следователи открыли уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений полицейским

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Верховный суд 15 марта рассмотрит иск по обжалованию санкций в отношении телеканалов

"Укравтодор" снял ограничения на движение грузовиков во Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях

Иммунитет от COVID-19 имеет не более 20% населения – KSE

Российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб боец ВСУ

Зеленский: В 2020 году на Донбассе были убиты 50 военных, ранены 338

ПОСЛЕДНЕЕ

Неправомерно завладевшей биткоинами на почти 3 млн грн украинке сообщено о подозрении – Офис генпрокурора

Верховный суд 15 марта рассмотрит иск по обжалованию санкций в отношении телеканалов

В деле о взрывах на артскладах в Сватово подозрение выдвинуто двум военнослужащим

ГБР сообщило первые подозрения по делу о взрывах военных складов в Сватово

Апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в "пьяном" ДТП, в результате которого погибли два человека

"Укравтодор" снял ограничения на движение грузовиков во Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях

Апелляция ВАКС отменила оправдательный приговор и направила на новое рассмотрение дело одесского "Краяна"

Иммунитет от COVID-19 имеет не более 20% населения – KSE

Российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб боец ВСУ

В Молдове почти тысяча новых случаев COVID-19 - самый высокий показатель с начала года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА