Во Львове из-за снега обвалилась крыша мебельного магазина

Во Львове из-за большого количества выпавшего снега провалилась крыша мебельного магазина, сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы Украины по ЧС во Львовской области.

"Никто не пострадал, обвалилось крыло и стена магазина от большого количества снега", – сообщили в пресс-службе.

По данным ГСЧС, инцидент произошел в четверг днем на улице Луганской,6, где размещен ряд мебельных магазинов. ГСЧС не сообщает, в каком именно магазине произошел обвал.

Площадь обвала – около 300 кв.м. Магазин построен из сэндвич-панелей.

Как сообщалось, во Львовской области объявлено штормовое предупреждение в связи с обильными снегопадами. Синоптики предупреждают об угрозах схода лавин.

По данным Львовского горсовета, за последние 4 дня в городе выпало 169% от месячной нормы осадков.

Согласно прогнозам синоптиков, сложные погодные условия сохранятся в ближайшие дни.