"Укравтодор" снял ограничения на движение грузовиков во Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях

Государственное агентство автомобильных дорог ("Укравтодор") в связи с нормализацией ситуации сняло ограничения на движение грузовиков на дорогах во Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях, еще в пяти областях ограничения действуют.

Как сообщается на странице агентства в Facebook, в Волынской области, в частности, с 16:00 введены ограничения для движения крупновесовых и крупногабаритных транспортных средств на дорогах: Т-18-02 /М-07/ - Маюничи - Великая Осница - Красноволье - Колки - /Р-14/ - Копылье – Рожище – Торчин – Шклинь - /Н-17/ на участке пгт. Торчин - с. Шклинь; Т-03-02 Пища – Шацк – Любомль - Владимир-Волынский – Павловка – Горохов – Берестечко – Козин – /М-06/ на участке г. Владимир-Волынский - с. Павловка; Т-03-05 Нововолынск - Иваничи - Павловка - Локачи на участке с. Павловка - пгт. Локачи; Т-03-03 Луцк – Радомышль – Демидовка – Дубно (в пределах Волынской области).

В Черкасской области остаются ограничения для грузовиков на дорогах: М-05 Киев - Одесса, км 143+009 - км 237+089; Н-01 Киев – Знаменка, км 123+687- км 242+004; Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь, км 81+003 – км 168+695.

В Черниговской области - на М-01 Киев - Чернигов - Новые Ярыловичи (от границы с Киевской областью до КПП "Новые Ярыловичи") и Н-07 Киев - Сумы - Юнаковка (от границы с Сумской областью до границы с Киевской областью).

В Киевской области - на М-01 Киев - Чернигов - Новые Ярыловичи, М-03 Киев - Харьков - Довжанский, М-05 Киев - Одесса, М-06 Киев - Чоп, М-07 Киев - Ковель - Ягодин, Н-01 Киев - Знаменка, Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь.

В Полтавской области - на М-03 Киев - Харьков - Довжанский (км 126+528 - км 336+657, км 340+698 - км 395+873) и Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь (км 168+695 - км 246+144, км 160+710 - км 276+376).

"Учитывая сложные погодные условия, просим водителей не отправляться без надобности в дальние поездки", - добавили в агентстве.

Как сообщалось со ссылкой на данные Укргидрометцентра, в ближайшие сутки, 12 февраля, в Украине сохранятся сложные погодные условия: в большинстве областей снег, метели, ночью в северных, Винницкой, Черкасской, Одесской и Николаевской областях значительный снег, температура в течение суток 6-11° мороза, в западных областях до 14°, в Карпатах около 20° мороза.