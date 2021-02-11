Иммунитет от COVID-19 имеет не более 20% населения – KSE

Иммунитет от COVID-19 имеют не более 20% населения, до формирования коллективного иммунитета далеко, считают эксперты Киевской школы экономики (KSE).

"Иммунитет имеют не более 20% украинцев, заполнены 40% реанимационных коек. Моделирование KSE опровергает распространенную ложную мысль о том, что Украина скоро получит природный коллективный иммунитет к SARS-CoV-2. Для этого, минимум, 70% населения должны переболеть. Украине следует срочно усилить систему обнаружения (тестирование и отслеживание контактов), чтобы вовремя отреагировать на возможную новую вспышку, угроза которой усиливается новыми видами вируса и стабильно высокой загруженностью реанимаций пациентов с COVID-19", - цитируется в пресс-релизе KSE руководитель Центра экономики здравоохранения Павел Ковтонюк.

По оценкам KSE, в настоящее время в Украине переболели COVID-19, ориентировочно, 13-20%, среди медработников этот показатель составляет 13,4%.

В KSE отметили, что наиболее критическая ситуация с распространением COVID-19 в Закарпатской области. В зоне риска - Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Эксперты школы также подчеркнули, что в Украине по-прежнему высокий показатель положительных случаев среди всех протестированных - 18%.

В KSE считают, что Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая области могут стать эпицентрами новой вспышки COVID-19, в этих регионах новые госпитализации уже длительное время превышают выписку пациентов на 20-70%, в то время, как на минувшей неделе в целом по Украине госпитализировали и выписали из больниц, примерно, одинаковое количество пациентов с COVID-19.

Как сообщалось со ссылкой на данные медицинской лаборатории "Синэво", на основе проведенных ею тестов, антитела IgG к COVID-19, свидетельствующие о наличии иммунитета к коронавирусной болезни, имеют 52% украинцев. По оценке лаборатории "Дила", иммуноглобулины G уже присутствуют, примерно, в 50% тестов на COVID-19, которые проводит эта лаборатория.