События

18:46 11.02.2021

Иммунитет от COVID-19 имеет не более 20% населения – KSE

2 мин читать
Иммунитет от COVID-19 имеет не более 20% населения – KSE

Иммунитет от COVID-19 имеют не более 20% населения, до формирования коллективного иммунитета далеко, считают эксперты Киевской школы экономики (KSE).

"Иммунитет имеют не более 20% украинцев, заполнены 40% реанимационных коек. Моделирование KSE опровергает распространенную ложную мысль о том, что Украина скоро получит природный коллективный иммунитет к SARS-CoV-2. Для этого, минимум, 70% населения должны переболеть. Украине следует срочно усилить систему обнаружения (тестирование и отслеживание контактов), чтобы вовремя отреагировать на возможную новую вспышку, угроза которой усиливается новыми видами вируса и стабильно высокой загруженностью реанимаций пациентов с COVID-19", - цитируется в пресс-релизе KSE руководитель Центра экономики здравоохранения Павел Ковтонюк.

По оценкам KSE, в настоящее время в Украине переболели COVID-19, ориентировочно, 13-20%, среди медработников этот показатель составляет 13,4%.

В KSE отметили, что наиболее критическая ситуация с распространением COVID-19 в Закарпатской области. В зоне риска - Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Эксперты школы также подчеркнули, что в Украине по-прежнему высокий показатель положительных случаев среди всех протестированных - 18%.

В KSE считают, что Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая области могут стать эпицентрами новой вспышки COVID-19, в этих регионах новые госпитализации уже длительное время превышают выписку пациентов на 20-70%, в то время, как на минувшей неделе в целом по Украине госпитализировали и выписали из больниц, примерно, одинаковое количество пациентов с COVID-19.

Как сообщалось со ссылкой на данные медицинской лаборатории "Синэво", на основе проведенных ею тестов, антитела IgG к COVID-19, свидетельствующие о наличии иммунитета к коронавирусной болезни, имеют 52% украинцев. По оценке лаборатории "Дила", иммуноглобулины G уже присутствуют, примерно, в 50% тестов на COVID-19, которые проводит эта лаборатория.

Теги: #иммунитет #kse #covid_19
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:35 11.02.2021
В Молдове почти тысяча новых случаев COVID-19 - самый высокий показатель с начала года

В Молдове почти тысяча новых случаев COVID-19 - самый высокий показатель с начала года

14:05 10.02.2021
Резников: уровень летальности от Covid-19 в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире

Резников: уровень летальности от Covid-19 в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире

09:52 10.02.2021
Минздрав цифровизовал медицинские формы о подозрении на COVID-19

Минздрав цифровизовал медицинские формы о подозрении на COVID-19

04:00 08.02.2021
США не смогут достичь коллективного иммунитета населения от COVID-19 к концу лета – Байден

США не смогут достичь коллективного иммунитета населения от COVID-19 к концу лета – Байден

13:33 06.02.2021
В Беларуси за сутки выявлено 1787 случаев заражения COVID-19

В Беларуси за сутки выявлено 1787 случаев заражения COVID-19

13:21 06.02.2021
Вакцинацию от COVID-19 в ВСУ должны начать в конце февраля – и.о. командующего Медсил

Вакцинацию от COVID-19 в ВСУ должны начать в конце февраля – и.о. командующего Медсил

09:20 06.02.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 105,3 млн, число жертв - 2,29 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 105,3 млн, число жертв - 2,29 млн

16:02 05.02.2021
В Украине зарегистрировано около 600 случаев повторных заражений COVID-19

В Украине зарегистрировано около 600 случаев повторных заражений COVID-19

13:10 05.02.2021
Страны-соседи Украины вошли в "красную" зону по COVID-19 – Минздрав

Страны-соседи Украины вошли в "красную" зону по COVID-19 – Минздрав

09:58 03.02.2021
Южная Корея из-за COVID-19 усиливает меры безопасности в преддверии корейского Нового года

Южная Корея из-за COVID-19 усиливает меры безопасности в преддверии корейского Нового года

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Верховный суд 15 марта рассмотрит иск по обжалованию санкций в отношении телеканалов

"Укравтодор" снял ограничения на движение грузовиков во Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях

Российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб боец ВСУ

Зеленский: В 2020 году на Донбассе были убиты 50 военных, ранены 338

Движение грузовиков из-за непогоды ограничено в 8 областях – "Укравтодор"

ПОСЛЕДНЕЕ

Неправомерно завладевшей биткоинами на почти 3 млн грн украинке сообщено о подозрении – Офис генпрокурора

Верховный суд 15 марта рассмотрит иск по обжалованию санкций в отношении телеканалов

В деле о взрывах на артскладах в Сватово подозрение выдвинуто двум военнослужащим

ГБР сообщило первые подозрения по делу о взрывах военных складов в Сватово

Апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в "пьяном" ДТП, в результате которого погибли два человека

Во Львове из-за снега обвалилась крыша мебельного магазина

"Укравтодор" снял ограничения на движение грузовиков во Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях

Апелляция ВАКС отменила оправдательный приговор и направила на новое рассмотрение дело одесского "Краяна"

Российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб боец ВСУ

Зеленский: В 2020 году на Донбассе были убиты 50 военных, ранены 338

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА