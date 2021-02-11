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18:37 11.02.2021

Российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб боец ВСУ

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Российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб боец ВСУ

В течение суток четверга, 11 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня, в результате чего был убит военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр ООС.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из снайперского оружия недалеко от населенного пункта Зайцево. В результате выстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но, к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации в госпиталь", - говорится в сводке по состоянию на 17.00 на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

Помимо этого в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Водяного, что на Приазовье, российские наемники открывали огонь в сторону украинских позиций из ручного противотанкового гранатомета.

"На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открыли огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомили представителей ОБСЕ", - говорится в сводке.

 

Теги: #оос #ситуация
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