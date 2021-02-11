В Молдове почти тысяча новых случаев COVID-19 - самый высокий показатель с начала года

В Молдове в четверг зарегистрированы 993 новых случая заражения коронавирусом, свидетельствуют данные, обнародованные вечером Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты.

"Было обработано 3 342 теста, в том числе 3 042 первичных теста. В результате выяснилось, что 993 результата оказались положительными. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдове составляет 167 546", - отмечается в сообщении.

Также сообщается о смерти еще 17 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Таким образом, согласно данным Минздрава, число жертв пандемии в Молдове возросло до 3 607 человек.

Со второй половины декабря в Молдове сокращалось количество новых случаев коронавируса, которые регистрируются ежедневно. Антирекорд по количеству зарегистрированных за один день случаев был 9 декабря - 1766 случаев. После этого количество случаев сократилось до 1200-1300 в день, а с начала января - около 500 в день. Однако с прошлой недели вновь регистрируется рост количества случаев заражения коронавирусом. Зарегистрированные в четверг 993 случая за один день - самый большой показатель с начала 2021 года.

Несмотря на рост, Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья Молдове в пятницу приняла решение об открытии театрально-концертных учреждений при условии заполняемости залов до 50% от количества мест.

Режим чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения был продлен до 15 февраля.