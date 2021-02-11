Зеленский: В 2020 году на Донбассе были убиты 50 военных, ранены 338

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область почтил память украинских военных, погибших в боях за Авдеевку, а также подчеркнул необходимость режима прекращения огня.

"Сегодня исполняется ровно 200 дней, как мы договорились о режиме всеобъемлющего прекращения огня. И все мы видим, что количество обстрелов в последнее время со стороны боевиков увеличилось. Однако как бы скептически кто ни относился к слову "перемирие", режим прекращения огня нужен и является достижением. Это спасло реальные жизни наших военных и гражданских", - цитирует Зеленского пресс-служба президента в четверг.

В этом контексте президент напомнил, что в 2018 году на Донбассе погиб 121 военный и были ранены 799. В 2019 году были убиты 100 военных, ранены 507. В 2020 году убиты 50 военных, ранены 338.

Зеленский отметил, что в последние недели количество обстрелов действительно увеличилось, "что связано, в частности, с попытками давить на украинскую сторону в переговорах Трехсторонней контактной группы" по урегулированию ситуации на Донбассе.

Согласно информации, послы иностранных государств также возложили цветы к мемориалу и почтили память украинских воинов минутой молчания.

Памятный знак украинским военным, которые погибли в боях, защищая Авдеевку, установили в сентябре 2017 года по инициативе командования 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Мемориал имеет вид креста, рядом с которым установили подбитую в боях военную технику и осколки вражеских снарядов. В центре мемориала находится памятник Герою Украины, майору (посмертно) Андрею Кызыле, который погиб 29 января 2017г в боях за ВОП "Алмаз-2" (современное название "Орел"). В этих боях в течение 29 января - 3 февраля 2017г погибли 10 военнослужащих 72-й ОМБр. Слева и справа от памятника расположены гранитные мемориальные плиты, на которых нанесены имена военнослужащих ВСУ и бойцов добровольческих формирований, погибших в боях за освобождение Авдеевки.