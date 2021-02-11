Киевсовет увеличил финансирование и расширил программу "Здоровье киевлян"

Киевсовет расширил городскую целевую программу "Здоровье киевлян", а также увеличил ее финансирование, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Согласно сообщению, больше средств будет выделено, в частности, на обеспечение лекарственными средствами больных первичным иммунодефицитом, пациентов с буллезным эпидермолизом, акромегалией и гигантизмом, больных ювенильным ревматоидным артритом, болезнью Стилла, системной склеродермией и спондилоартритом.

Отмечается, что по указанной программе в медучреждениях смогут работать и получать оплату логопеды, предоставление услуг которых не оплачивается по Программе медицинских гарантий (ПМГ).

Помимо этого, увеличено финансирование на обеспечение льготных пенсий медицинским работникам.

Киевсовет также расширил перечень орфанных больных, получающих жизненно необходимые дорогостоящие медицинские препараты и лечебное питание бесплатно. В частности, речь идет о больных спинальной мышечной атрофией, о детях, больных метилмалоновой аминоацидурией и врожденными прогрессирующими заболеваниями нервной системы.

Впервые город закупит специальный медицинский продукт, предназначенный для диетического питания детей в возрасте от 4 лет и взрослых при хронической болезни почек, находящихся на программном диализе.

Помимо этого, в программу "Здоровье киевлян" вошла хирургическая стоматологическая помощь для незащищенных слоев населения; предоставление услуг врачей-ортодонтов, оплата которых не предусмотрена ПМГ; закупка расходных материалов для лабораторной диагностики больных вирусным гепатитом В и С (при обеспечении бесплатного лечения такой скрининг на сегодня является платным для киевлян), возможность обеспечения иммунопрофилактики COVID-19 граждан группы риска за средства местного бюджета.

Кроме того, будет улучшена работа Службы крови города.