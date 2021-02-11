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18:01 11.02.2021

Минкультуры Украины внесло 7 российских актеров и певцов в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

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Минкультуры Украины внесло 7 российских актеров и певцов в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло семерых российских актеров в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Согласно обновлениям перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, в список вошли актеры Константин Кабанов, Роман Курцин, Евгения Лапова, а также певцы из "Хора Турецкого": Павел Бердников, Алексей Александров, Михаил Кузнецов, Олег Бляхорчук.

Таким образом, на данный момент в этом перечне 171 человек.

Теги: #рф #нацбезопасность #артисты #актеры
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