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17:58 11.02.2021

ВМС Украины получили от США 20 "Хамви" и более 80 лодок

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ВМС Украины получили от США 20 "Хамви" и более 80 лодок

В Одессе 10 февраля состоялась церемония передачи Военно-морским силам Вооруженных сил Украины 20 бронированных внедорожников "Хамви" и 84 надувных лодок различных типов от Соединенных Штатов Америки, сообщает посольство США в Украине.

"Атташе ВМС при посольстве США Питер Мэллори и атташе Корпуса морской пехоты США Дэн Ширлинг приняли участие в церемонии передачи 20 Хамви и 84 лодок для ВМС ВСУ, состоявшейся в Одессе. Это проявление преданности США помогать Украине защищать свой суверенитет и территориальную целостность", - написали в посольстве США в Twitter.

Вместе с тем, уже в четверг, 11 февраля, в Телеграм-канале "Последний Блокпост" появилось сообщение, что ВМС и Силы спецопераций получили 10 катеров и 70 лодок от США.

"Жестко-корпусные надувные лодки типа RHIB и RIB прибыли в гавань Одессы, в частности десять 7-метровых скоростных лодок Metal Shark и надувные лодки Wing, используемые рядом подразделений ВМС США", - говорится в сообщении в Телеграм-канале.

Лодки получили подразделения специального назначения и морская пехота ВМС, а также отдельный центр специальных операций "Юг" ВС Украины.

 

Теги: #сша #вмс #лодка
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