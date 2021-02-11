В аэропорту "Киев" задержан член ОПГ, вербовавший украинцев-моряков для перевозки нелегалов

На территории международного аэропорта "Киев" им. Сикорского правоохранители задержали участника преступной группировки, занимавшейся вербовкой украинцев-моряков для работы в Турции по перевозке нелегальных мигрантов в страны Европейского Союза, сообщила прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя.

"Досудебным расследованием установлено, что начиная с 2015 года подозреваемый совместно с сообщниками подыскивал на материковой части Украины моряков, находившихся в тяжелом материальном положении. В дальнейшем через временно оккупированную территорию АР Крым морским путем моряков доставляли к берегам Турции, откуда они в качестве членов экипажей морских судов переправляли нелегальных мигрантов в страны Европейского Союза", - говорится в сообщении в четверг.

Отмечается, что часть таких завербованных граждан Украины в дальнейшем была задержана правоохранителями Италии и Греции, где в настоящее время отбывает наказание.

"Ранее, 31 октября 2020 года, указанный участник преступной группировки был уведомлен о подозрении по ч. 3 ст. 149 УК Украины (торговля людьми, совершенная организованной группой)… Сегодня Голосеевский райсуд Киева применил к задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога 681тыс. грн", - рассказали в прокуратуре.