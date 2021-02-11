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17:37 11.02.2021

Движение грузовиков из-за непогоды ограничено в 8 областях – "Укравтодор"

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Движение грузовиков из-за непогоды ограничено в 8 областях – "Укравтодор"

Для обеспечения работы снегоуборочной техники на некоторых дорогах в Житомирской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Черкасской, Черниговской, Киевской и Полтавской областях ограничено движение крупногабаритного транспорта.

Как сообщается на странице Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в четверг, в частности, в Житомирской области с 15:00 введено ограничение на М-06 Киев-Чоп и М-07 Киев - Ковель - Ягодин.

В Ивано-Франковской области ограничения действуют на дороге Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Львов на участке Рогатин - граница Львовской области.

В Закарпатской области в связи с мокрым снегом на перевальных участках дорог (Латырский, Абранский перевалы) с 6:15 ограничено движение на М-06 Киев - Чоп, км 702+000 – км 774+000.

В Тернопольской области ограничение на движение грузовиков действуют на М-09 Тернополь - Львов - Рава-Русская км 0+000 - км 40+338; М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, км 78+252 - км 193+209; М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече, км 237+754 - км 446+641.

В Черкасской области - на М-05 Киев - Одесса, км 143+009 - км 237+089; Н-01 Киев – Знаменка, км 123+687- км 242+004; Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь, км 81+003 – км 168+695.

В Черниговской области с 10:00 введены ограничения для грузовиков в направлении г. Киев на участках дорог: М-01 Киев - Чернигов - Новые Ярыловичи (от границы с Киевской областью до КПП "Новые Ярыловичи") и Н-07 Киев - Сумы - Юнаковка (от границы с Сумской областью до границы с Киевской областью).

В Киевской области для фур закрыты следующие дороги: М-01 Киев - Чернигов - Новые Ярыловичи, М-03 Киев - Харьков - Довжанский, М-05 Киев - Одесса, М-06 Киев - Чоп, М-07 Киев - Ковель - Ягодин, Н-01 Киев - Знаменка, Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь.

В Полтавской области закрыты для грузовиков М-03 Киев - Харьков - Довжанский (км 126+528 - км 336+657, км 340+698 - км 395+873) и Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь (км 168+695 - км 246+144, км 160+710 - км 276+376).

В ближайшие сутки, 12 февраля, в Украине сохранятся сложные погодные условия: в большинстве областей снег, метели, ночью в северных, Винницкой, Черкасской, Одесской и Николаевской областях значительный снег, температура в течение суток 6-11° мороза, в западных областях до 14°, в Карпатах около 20° мороза.

 

Теги: #дороги #ограничения #снегопад
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