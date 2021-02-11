На Куреневке прорвало канализационный коллектор, на дороге провал, движение ограничено

В Киеве на углу улиц Петропавловской и Захаровской (Подольский р-н, массив Куреневка) произошла поломка на самотечном канализационном коллекторе диаметром 500 мм, вследствие чего произошел разлив стоков, на проезжей части образовался провал размером 6х3 м, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на "Киевводоканал".

"Авария локализована, сейчас проводятся работы по установке перекачки стоков. Движение транспорта по проезжей части ограничено, просим водителей учитывать это при построении маршрута", - говорится в сообщении.

В КГГА рассказали, что железобетонный коллектор был построен в 1961 году, глубина его залегания - 2,5 метра.

В "Киевводоканале" заверили, что водоснабжение и водоотвод потребителей во время ремонтных работ ограничиваться не будет.