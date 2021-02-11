События

17:13 11.02.2021

На Куреневке прорвало канализационный коллектор, на дороге провал, движение ограничено

1 мин читать
На Куреневке прорвало канализационный коллектор, на дороге провал, движение ограничено

 В Киеве на углу улиц Петропавловской и Захаровской (Подольский р-н, массив Куреневка) произошла поломка на самотечном канализационном коллекторе диаметром 500 мм, вследствие чего произошел разлив стоков, на проезжей части образовался провал размером 6х3 м, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на "Киевводоканал".

"Авария локализована, сейчас проводятся работы по установке перекачки стоков. Движение транспорта по проезжей части ограничено, просим водителей учитывать это при построении маршрута", - говорится в сообщении.

В КГГА рассказали, что железобетонный коллектор был построен в 1961 году, глубина его залегания - 2,5 метра.

В "Киевводоканале" заверили, что водоснабжение и водоотвод потребителей во время ремонтных работ ограничиваться не будет.

Теги: #киев #чп #дорога #коллектор
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:41 11.02.2021
ОАСК отменил решение Киевсовета о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры

ОАСК отменил решение Киевсовета о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры

06:49 11.02.2021
Для киевлян представили мобильное приложение для оплаты услуг ЖКХ - КГГА

Для киевлян представили мобильное приложение для оплаты услуг ЖКХ - КГГА

20:15 10.02.2021
На сайт КГГА ведется DDOS-атака - мэр

На сайт КГГА ведется DDOS-атака - мэр

19:48 10.02.2021
Из-за непогоды с утра будет ограничен въезд фур в Киев - горадминистрация

Из-за непогоды с утра будет ограничен въезд фур в Киев - горадминистрация

18:22 10.02.2021
Власти Киева приняли решение закрыть школы и детсады 11 и 12 февраля из-за непогоды

Власти Киева приняли решение закрыть школы и детсады 11 и 12 февраля из-за непогоды

13:40 10.02.2021
Средняя стоимость отопления в домах со счетчиками в январе составила 33 грн/кв.м - КГГА

Средняя стоимость отопления в домах со счетчиками в январе составила 33 грн/кв.м - КГГА

12:17 10.02.2021
Стоимость тепла возросла в январе для киевлян из-за холодов и роста потребления теплоэнергии - власти

Стоимость тепла возросла в январе для киевлян из-за холодов и роста потребления теплоэнергии - власти

10:34 10.02.2021
На станции Киевского метро "Лукьяновская" с 23 февраля начнется ремонт эскалаторов

На станции Киевского метро "Лукьяновская" с 23 февраля начнется ремонт эскалаторов

02:29 10.02.2021
На дорогах столицы работает 415 единиц спецтехники КК "Киевавтодор"

На дорогах столицы работает 415 единиц спецтехники КК "Киевавтодор"

13:48 09.02.2021
В Киеве в медкабинете детсада произошло возгорание, спасатели эвакуировали 124 ребенка - ГСЧС

В Киеве в медкабинете детсада произошло возгорание, спасатели эвакуировали 124 ребенка - ГСЧС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Движение грузовиков из-за непогоды ограничено в 8 областях – "Укравтодор"

Зеленский побывал на передовой в зоне проведения ООС

Кличко: Киевсовет выделил 140 млн грн на вакцинацию от коронавируса в столице

ЕС поддержит вакцинацию от COVID-19 в Украине проектом на EUR40 млн для 6 стран Восточного партнерства

Власти Киева готовят апелляцию на решение об отмене переименования Московского проспекта в проспект Бандеры

ПОСЛЕДНЕЕ

Минкультуры Украины внесло 7 российских актеров и певцов в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

ВМС Украины получили от США 20 "Хамви" и более 80 лодок

В аэропорту "Киев" задержан член ОПГ, вербовавший украинцев-моряков для перевозки нелегалов

Движение грузовиков из-за непогоды ограничено в 8 областях – "Укравтодор"

Американцы сильно сократят расходы на День святого Валентина в 2021 году

Эксперт содействовал выведению из госсобственности стратегического нефтепродуктопровода

Зеленский побывал на передовой в зоне проведения ООС

Кличко: Киевсовет выделил 140 млн грн на вакцинацию от коронавируса в столице

Переговоры в ТКГ движутся очень медленно, но не в тупике – Арестович

Креминь против инициативы депутатов по отмене штрафов за нарушение языкового законодательства

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА