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16:38 11.02.2021

Зеленский побывал на передовой в зоне проведения ООС

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Зеленский побывал на передовой в зоне проведения ООС

Во время рабочей поездки в Донецкую область в четверг президент Украины Владимир Зеленский посетил передовую в зоне проведения операции Объединенных сил.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский "ознакомился с оперативной ситуацией в нескольких сотнях метров от линии столкновения" и пообщался с военнослужащими.

"Важно, что высший офицерский состав находится на передовой. Мы говорили с главнокомандующим Вооруженных сил Русланом Хомчаком, чтобы происходила ротация высшего офицерского состава. Чтобы они постоянно посещали наших ребят на передовой", - сказал президент.

Согласно информации, военные 503-го отдельного батальона морской пехоты на передовой подарили Зеленскому памятный значок.

Вернувшись, Зеленский вручил военным государственные награды и ценные подарки.

Теги: #оос #зеленский
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