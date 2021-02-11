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16:29 11.02.2021

Кличко: Киевсовет выделил 140 млн грн на вакцинацию от коронавируса в столице

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Кличко: Киевсовет выделил 140 млн грн на вакцинацию от коронавируса в столице

Киевсовет стал первым городским советом в Украине, который выделил средства на закупку вакцины: на вакцинацию выделено 140 млн грн, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Депутаты Киевского городского совета поддержали проект решения о внесении изменений в городскую целевую программу "Здоровье киевлян" на 2020-2022 годы и выделили 140 млн грн на вакцинацию от коронавируса в столице. За такое решение проголосовали 89 депутатов, говорится в сообщении

"Мы должны предотвратить массовое распространение болезни. Защитить, прежде всего, наиболее уязвимые категории населения и людей, от работы которых зависит жизнедеятельность города", - цитирует пресс-служба мэра Виталия Кличко.

Киев рассчитывает в ближайшее время подписать контракт на закупку 1 миллиона доз вакцины для прививки в целом полмиллиона уязвимых категорий киевлян. Вакцину город планирует закупить напрямую у производителя.

Теги: #вакцинация #средства #киевсовет
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