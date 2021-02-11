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16:18 11.02.2021

Эксперт содействовал выведению из госсобственности стратегического нефтепродуктопровода - СБУ

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Эксперт содействовал выведению из госсобственности стратегического нефтепродуктопровода - СБУ

Служба безопасности Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) задокументировали противоправные действия эксперта, который содействовал выведению из государственной собственности стратегического объекта нефтегазовой инфраструктуры, сообщает СБУ.

"В ходе досудебного следствия установлено, что фигурант содействовал в реализации махинации, организаторами которой были руководители коммерческой структуры", - говорится в сообщении на сайте СБУ в четверг.

По информации спецслужбы, дело относительно собственности на участок государственной части магистрального нефтепродуктопровода рассматривалось в суде годами.

"Именно неправдивые заключения эксперта одного из государственных исследовательских институтов вынудили суд пересмотреть решение в пользу заказчиков махинации, вследствие чего указанный объект выбыл из государственной собственности и перешел к коммерческой структуре", - подчеркивает служба.

В СБУ отмечают, что заключения проведенной во время расследования экспертизы полностью опровергают заключения экспертов.

"11 февраля 2021 года фигурант уведомлен о подозрении по ч.3 ст.365-2 (злоупотребление полномочиями лицом, которое осуществляет профессиональную деятельность, связанную с предоставлением услуг эксперта) и ч.2 ст.384 (составление и предоставление суду заведомо неправдивого заключения эксперта) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В СБУ информируют, что досудебное следствие устанавливает и привлекает к ответственности всех лиц, причастных к противоправной схеме.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина" из информированных источников в правоохранительных органах, речь идет о нефтепроводе ООО "Прикарпатзахидтранс". Махинация касается присвоения должностными лицами компании и служебными лицами юридического лица, правопреемником которого является данное общество, совместно с государственными служащими Украины и чиновниками РФ. Конечный бенефициар этой схемы – Виктор Медведчук.

 

Теги: #нефтепровод #сбу #эксперт #махинации
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