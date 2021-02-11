События

16:03 11.02.2021

Переговоры в ТКГ движутся очень медленно, но не в тупике – Арестович

2 мин читать
Переговоры в ТКГ движутся очень медленно, но не в тупике – Арестович

Прогресс в переговорном процессе в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) идёт очень медленными темпами, но пока не зашёл в тупик, считает спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

"Движемся очень медленно, но движемся", - рассказал Арестович агентству "Интерфакс-Украина" в преддверии шестой годовщины подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений ("Минска-2").

Среди причин, тормозящих процесс, собеседник назвал нежелание Российской Федерации признавать себя стороной конфликта и саботирование украинских инициатив.

"Российская Федерация по-прежнему не желает признавать себя стороной конфликта, заявляя, что только посредник. Второй момент - открытие контрольных пунктов въезда-выезда между Украиной и временно неподконтрольными территориями. С сентября они не пускают наших граждан с оккупированной территории. Украина ежемесячно должна выплачивать порядка 650 тысяч пенсий людям, но они не могут выехать с сентября", - объяснил Арестович.

По его словам, если бы "оккупанты открыли КПВВ и выпустили людей, то люди бы получили комплекс административных услуг, свои пенсии, но оккупанты этого не делают".

Спикер украинской делегации добавил, что на последнем заседании ТКГ 3 февраля текущего года Украина ещё раз подтвердила готовность открыть со своей стороны новые КПВВ у населённых пунктов Счастье и Золотое, обеспечив при этом материально-техническую работу пунктов и ресурсы – автобусы. При этом, по его словам, "ответа от российской стороны пока нет".

В тоже время, как сказал Арестович, "он бы не использовал слово "тупик" в отношении текущего состояния переговоров ТКГ.

"Не знаю, можно ли использовать слово тупик, но я могу согласиться со словами Зеленского. Тут вопрос в том, что переговоры по Донбассу нужно расширять или искать новые форматы переговоров, которые помогут усилить и ускорить их прогресс.

Арестович отметил, что "привлечение США помогло бы, и сейчас ведутся переговоры о назначении специального представителя США по Донбассу".

Напомним, Комплекс мер по выполнению Минских соглашений ("Минск-2") был согласован главами Украины, Германии, Франции и России 11-12 февраля 2015 года в Минске. Документ был подписан Трёхсторонней контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, а позднее одобрен специальной резолюцией Совета Безопасности ООН.

Спустя 6 лет после подписания обоих Минских соглашений ("Минск-1" и "Минск-2") ни один из их пунктов полностью выполнены не были.

 

Теги: #ткг #переговоры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:11 10.02.2021
Киев и Брюссель начинают переговоры о дальнейшей либерализации торговли Украины с ЕС

Киев и Брюссель начинают переговоры о дальнейшей либерализации торговли Украины с ЕС

20:10 03.02.2021
Спецпредставитель ОБСЕ призвала участников ТКГ к скорейшему решению открытых вопросов на пути к одновременному открытию КПВВ на Донбассе

Спецпредставитель ОБСЕ призвала участников ТКГ к скорейшему решению открытых вопросов на пути к одновременному открытию КПВВ на Донбассе

20:31 02.02.2021
Казанский заявляет о кризисе в заседаниях ТКГ: Без вмешательства западных стран и изменения формата переговоров разрешить не получится

Казанский заявляет о кризисе в заседаниях ТКГ: Без вмешательства западных стран и изменения формата переговоров разрешить не получится

10:35 01.02.2021
Очередное заседание ТКГ запланировано на среду, 3 февраля - Украинская делегация

Очередное заседание ТКГ запланировано на среду, 3 февраля - Украинская делегация

03:52 01.02.2021
Беларусь договаривается о поставках китайской вакцины от коронавируса - посол в Пекине

Беларусь договаривается о поставках китайской вакцины от коронавируса - посол в Пекине

17:00 29.01.2021
Двое украинских военнослужащих получили легкие ранения в районе Водяного – украинская делегация в ТКГ

Двое украинских военнослужащих получили легкие ранения в районе Водяного – украинская делегация в ТКГ

12:03 29.01.2021
Кравчук: с Москвой ни о чем договориться в нормальных условиях невозможно

Кравчук: с Москвой ни о чем договориться в нормальных условиях невозможно

15:27 25.01.2021
Запланировано внеочередное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ из-за ранения бойца ВСУ и обстрела дома из ПТРК

Запланировано внеочередное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ из-за ранения бойца ВСУ и обстрела дома из ПТРК

13:04 22.01.2021
Киевские власти ведут переговоры с американскими и европейскими производителями вакцины от COVID-19 для закупки 1 млн доз

Киевские власти ведут переговоры с американскими и европейскими производителями вакцины от COVID-19 для закупки 1 млн доз

08:16 22.01.2021
Представитель РФ впервые появился на заседании ТКГ - Казанский

Представитель РФ впервые появился на заседании ТКГ - Казанский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЕС поддержит вакцинацию от COVID-19 в Украине проектом на EUR40 млн для 6 стран Восточного партнерства

Власти Киева готовят апелляцию на решение об отмене переименования Московского проспекта в проспект Бандеры

Европарламент указал Украине на необходимость завершить реформы в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией

ОАСК отменил решение Киевсовета о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры

На Донбассе от снайперского выстрела погиб боец ВСУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Эксперт содействовал выведению из госсобственности стратегического нефтепродуктопровода - СБУ

Креминь против инициативы депутатов по отмене штрафов за нарушение языкового законодательства

Раде предлагают отменить штрафы за нарушение закона об использовании госязыка в сфере обслуживания

Брат Илона Маска продал акции Tesla на $25,6 млн

Посол Германии в годовщину подписания Минских соглашений: Жаль, что мы пока не успели закончить войну

Полиция задержала двух человек, подозреваемых в осквернении памятника Бандере во Львове

Совбез ООН проведет заседание в связи с годовщиной подписания Минских соглашений

Замдиректора "Украэроруха" подозревают в мошенничестве – Офис генпрокурора

ЕС поддержит вакцинацию от COVID-19 в Украине проектом на EUR40 млн для 6 стран Восточного партнерства

В Виннице мужчина угрожал взорвать взрывчатку в магазине сладостей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА