Посол Германии в годовщину подписания Минских соглашений: Жаль, что мы пока не успели закончить войну

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен соболезнует в связи с гибелью украинского военнослужащего на Донбассе и выражает сожаление, что война на востоке Украины все еще не закончена.

"В этот день шесть лет назад в Минске снова начались переговоры. Мне очень жаль, что мы пока не успели закончить эту войну и сегодня еще один украинский солдат погиб от снайперского огня на линии соприкосновения. Вечная память ему", - написала посол на странице в Twitter в четверг.

Как сообщалось, Совет Безопасности ООН в четверг, 11 февраля, планирует провести заседание в связи с шестилетием подписания комплекса мероприятий по выполнению Минских соглашений. Встреча состоится по видеосвязи в открытом формате и начнется в 17:00 по киевскому времени.