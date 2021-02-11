События

15:03 11.02.2021

Полиция задержала двух человек, подозреваемых в осквернении памятника Бандере во Львове

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Полиция задержала двух человек, подозреваемых в осквернении памятника Бандере во Львове

Полиция задержала двух человек, которых подозревают в том, что они облили красной краской памятник лидеру ОУН Степану Бандере во Львове, сообщил глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.

"Следователи Нацполиции Львовской области подозревают двух человек в уголовном правонарушении по факту осквернения памятника Степану Бандере", – написал Козицкий на своей странице в соцсети "Фейсбук".

Как указано в сообщении, по месту проживания подозреваемых проведены обыски и изъяты доказательства, подтверждающие их вину.

Также, по данным Козицкого, разыскивается человек, который может быть потенциальным заказчиком этого проступка.

Как сообщалось, ночью 5 февраля двое неизвестных облили красной краской памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого во Львове. Открыто уголовное производство по части 2 статьи 296 УК Украины (хулиганство).

 

Теги: #львов #бандера
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