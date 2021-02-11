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14:39 11.02.2021

Замдиректора "Украэроруха" подозревают в мошенничестве – Офис генпрокурора

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Замдиректора "Украэроруха" подозревают в мошенничестве – Офис генпрокурора

Правоохранители задержали и сообщили о подозрении одному из заместителей директора госпредприятия "Украэрорух" по факту покушения на мошенническое завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, сообщает Офис генерального прокурора.

"По данным следствия, в течение 2019 года, один из руководителей госпредприятия, введя в заблуждение фермеров, обещал им содействие в получении разрешения на пользование земельными участками площадью 2 тыс. га, расположенных на территории Полтавской области и принадлежащих одному из государственных предприятий, для обработки и выращивания сельскохозяйственных культур. За свои услуги чиновник, ранее работавший начальником регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Полтавской и Сумской областях, хотел получить от фермеров денежные средства в сумме $100 тыс.", - сказано в сообщении.

Так, никаких возможностей выполнить обещания чиновник не имел, а свое содействие объяснял якобы имеющимися у него влиятельными связями по предыдущему месту работы.

Задержали чиновника после передачи части оговоренной суммы - $70 тыс. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Теги: #замдиректора #задержание #украэрорух
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