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14:24 11.02.2021

В Виннице мужчина угрожал взорвать взрывчатку в магазине сладостей

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В Виннице мужчина угрожал взорвать взрывчатку в магазине сладостей

Правоохранители задержали злоумышленника, который угрожал взорвать взрывчатку в помещении магазина в Виннице, сообщает отдел коммуникации полиции области.

"11 февраля около 11:00 на спецлинию полиции "102" поступило сообщение от работников магазина сладостей на улице Николая Оводова, что у их заведения находится подозрительный мужчина с сумкой и намерен подорвать взрывчатку. Сразу после введения в действие полицейской спецоперации "Гром" мужчину задержали", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия опасных предметов взрывотехники не обнаружили.

Задержанным оказался 31-летний житель Винницы. Его доставили в территориальное отделение полиции для выяснения обстоятельств происшествия.

Также взрывотехники осмотрели вещи задержанного, опасных предметов они не обнаружили. После проведения проверки, будет дана правовая квалификация события.

Теги: #магазин #винница #происшествие
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